Ξεκινά την Τρίτη 2 Μαρτίου και συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Μαρτίου, το πρώτο διεθνές ψηφιακό συνέδριο «Καινοτόμοι Έλληνες» («Innovative Greeks») που διοργανώνουν από κοινού ο ΣΕΒ και η Endeavor Greece με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ελληνίδων της διασποράς στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Το συνέδριο είναι το πρώτο βήμα της πρωτοβουλία των δυο οργανισμών για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινότητας καινοτόμων Ελλήνων με ένα κοινό σκοπό: μια ανοικτή σε όλους κοινότητα γνώσης και δικτύωσης, όπου αναγνωρισμένοι σε ολόκληρο τον κόσμο Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές και στελέχη υψηλού επιπέδου μοιράζονται γνώσεις, διασυνδέσεις και πόρους με ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις. Οι νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ευκαιρίες, να συνεργαστούν με κορυφαίες εταιρείες, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, να εξερευνήσουν νέες αγορές και να αναπτυχθούν.

Στο Συνέδριο Innovative Greeks έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι ομιλητές:

- Michael Kratsios, 4th Chief Technology Officer of the US at the White House Office of Science & Technology Policy

- Dr. George Damis Yancopoulos, co-Founder, President and Chief Scientist of Regeneron

- Dr. George A. Scangos, CEO Vir Biotechnology

- Dr. Nicholas Galakatos Global Head of Blackstone Life Sciences (BXLS)

- Dr. Stelios Papadopoulos Chairman of the Board of Directors of Biogen, Inc., Exelixis, Inc., and Regulus Therapeutics, Inc

- Niki Trigoni Professor at University of Oxford, co-Founder & CTO, Navenio

- Dr. Victoria Coleman 22nd Director of the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

- Evan Kotsovinos Senior Vice President and Global Head of Infrastructure for American Express

- Panayiotis Vitakis, Chief Customer Officer, Celonis

- Jim Gianopulos, Chairman & CEO, Paramount Pictures

- Dean Dakolias, Co-chief Investment Officer, Fortress Investment Group

- Nicky Goulimis, Co-Founder & COO, Nova Credit

- Christos Tryfonas, Founder & Chief Architect, Aisera

- Marios Stavropoulos, Founder & CEO, Softomotive (acquired by Microsoft)

- George Hadjigeorgiou, Co-Founder & CEO, Skroutz.gr

- Alex Chatzieleftheriou, Co-Founder & CEO, Blueground

- Thanos Papangelis, CEO, Epignosis

- Laurel Bowden, Partner, 83North

- Scott Friend, Partner, Bain Capital Ventures

- Nikitas Koutoupes, Managing Director, Insight Partners

- James Christopoulos, Managing Director, CVC Capital Partners

- Andreas Stavropoulos, Partner, Threshold Ventures.

Την Τρίτη 2 Μαρτίου, την 1η ημέρα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα συζητήσουν για τα θέματα της Καινοτομίας και Ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή. Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα. Κωνστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, co-Owner & CEO, Phāea Resorts / Senior Architect, TEMES SA και Πρόεδρος της Endeavor Greece.

Την 1η ημέρα του συνεδρίου θα κάνουν τοποθετήσεις και θα συντονίσουν τα πάνελ οι κκ. Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος, Upstream & Partner, Big Pi Ventures (Συμπρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας, ΣΕΒ) και Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Πρόεδρος ΔΣ, INTRASOFT International (Συμπρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ),τα ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, κκ. Γιάννης Μαρτίνος (Ιδρυτής & Δ/νων, The Signal Group) και Σπύρος Μαγιάτης ( Ιδρυτής & CTO, Workable), καθώς και ο κ. Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece.

Μεταξύ άλλων, την 2η ημέρα του Συνεδρίου, την Τετάρτη 3 Μαρτίου, η διαΝΕΟσις θα παρουσιάσει την έρευνά της για την Καινοτομία, ενώ στις συζητήσεις με θεσμικούς εκπροσώπους της αγοράς και επενδυτές θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ψηφιακής πολιτικής κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, o οποίος θα συζητήσει με τον Michael Kratsios (White House Office of Science & Technology Policy), ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού κ. Αλέξης Πατέλης, ενώ θα συμμετάσχει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρώην Υπουργός, κ. Αλέξης Χαρίτσης.