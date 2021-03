Οι προκλήσεις και οι τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του Καναδά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν στο webinar: «Doing Business in Canada – COVID 19 Challenges and Opportunities», το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα.

Ο Καναδάς είναι μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο μέσο μισθό στον κόσμο και διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα χρηματοπιστωτικά συστήματα παγκοσμίως, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα αγορά-στόχο για τους Έλληνες εξαγωγείς και μια ιδανική αγορά για εξαγωγές προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα περιθώρια ανάπτυξης και περαιτέρω διεύρυνσης των εμπορικών δραστηριοτήτων των δύο χωρών είναι τεράστια, δεδομένου ότι οι ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά κυμαίνονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα (το 2019, μόνο το 0,04% των συνολικών εισαγωγών του Καναδά ήταν από την Ελλάδα). Ενώ και η Συμφωνία Ολοκληρωμένου Οικονομικού Εμπορίου, η οποία υπεγράφη μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπει τη μείωση των δασμών και τη διευκόλυνση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, μπορεί να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τις ελληνικές, εξαγωγικές εταιρίες.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, σημαντική είναι η υποστήριξη που παρέχει η Enterprise Greece στις ελληνικές εταιρείες, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Καναδών.

Σύμφωνα με το Export Potential Map της ΙTC, τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες στον Καναδά είναι, οι ελιές, το παρθένο ελαιόλαδο και τα φάρμακα. Αυξημένη επίσης ζήτηση παρατηρείται και για βιολογικά προϊόντα, ενώ οι ενεργειακές μπάρες και το ελληνικό, στραγγιστό, κατσικίσιο γιαούρτι, παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική καθώς ανταποκρίνονται στα διατροφικά πρότυπα των Καναδών καταναλωτών.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κα. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανάφερε: «Σήμερα διοργανώσαμε το 9ο κατά σειρά Doing Business in… εστιάζοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά του Καναδά. Ιδιαίτερες είναι οι εξαγωγικές μας προοπτικές στον τομέα του τροφίμου, ενώ ο κλάδος του κρασιού, παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Η Enterprise Greece θα υλοποιήσει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας από φέτος, ένα μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξης του κλάδου, ενώ ένα ειδικό πρόγραμμα προώθησης θα εστιάσει ειδικά στην αγορά του Καναδά για τα κρασιά του Αγίου Όρους».

Η Διευθύνουσα του Γραφείου ΟΕΥ Οττάβας, κα Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, παρουσίασε τη δομή της καναδικής αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Καναδά: «Ο Καναδάς είναι μια μεγάλη αγορά με εξαιρετικές προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα. Αν και οι τομείς με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωτίστως οι τομείς τροφίμων, ενέργειας και τεχνολογίας, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα επιβοηθητική στην προσπάθεια διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην καναδική αγορά είναι η προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CETΑ), στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταργηθεί οι δασμοί για το 98% των προϊόντων που εμπορεύεται η ΕΕ με τον Καναδά. Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας καθώς και το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο είναι στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας την εξαγωγική τους προσπάθεια».

Σημειώνεται ότι, με το «Doing Business in Canada – COVID 19 Challenges and Opportunities», συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος των επιτυχημένων διαδικτυακών εξαγωγικών webinars, ο οποίος ξεκίνησε για το 2021, με το: «Doing Business in Brazil…» κι απευθύνεται σε στελέχη ελληνικών, εξαγωγικών εταιρειών.