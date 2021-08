Το Reconnect είναι γεγονός και σε λίγες μόλις εβδομάδες θα λάβει χώρα στο Grand Resort Lagonissi σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 28 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου, όλοι οι key players της αγοράς των προϊόντων τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών ειδών θα παρευρεθούν σε μια έκθεση τεχνολογίας που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, ακριβώς δίπλα στην θάλασσα.

Τη διοργάνωση υπογράφει η Z Empire, η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε αυτό το concept στην Ελλάδα. Ένα concept που γίνεται για χρόνια σε άλλες μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού με μεγάλη απήχηση και επιτυχία. Πλέον είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σε όσους επιλέξουν να πάρουν μέρος.

«Στην Z Empire η καινοτομία σημαίνει επιτυχία, γι' αυτό και θέλουμε πάντα να ξεχωρίζουμε παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσφέροντας στους πελάτες μας την πραγματική εμπειρία του networking που σκοπό έχει στη δημιουργία κερδοφόρων συνεργασιών», δηλώνει ο Sam Nasr, CEO της Z Empire. Είναι πολύ σημαντικό πέρα από την συμμετοχή στην έκθεση να υπάρχει και η σωστή καθοδήγηση, κατά τη διάρκεια, για να αποφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτή είναι και η διαφορά του Reconnect.

Έμπειρες networking assistants με εκτεταμένη εκπαίδευση και γνώσεις για την κάθε εταιρεία που εκπροσωπούν θα κινούνται στο χώρο της έκθεσης για τρεις ολόκληρες ημέρες. Έτσι κάθε πελάτης θα έχει την προσωπική του networking assistant διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα έχουν έναν βοηθό που μπορεί να σπάσει τον πάγο όποτε χρειαστεί, να παρουσιάσει την εταιρεία τους κάνοντας στοχευμένες διασυνδέσεις και να τους καθοδηγήσει σε εταιρείες που μπορεί να αποδειχθούν δυνητικοί πελάτες και συνεργάτες.

Η παραπάνω ιδέα δημιουργήθηκε κυρίως για να υποστηριχθούν στο μέγιστο οι συμμετέχοντες - χορηγοί της έκθεσης, οι οποίοι διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην επιτυχημένη υλοποίησή της. Γνωστές εταιρείες B2Β στο χώρο των προϊόντων τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών ειδών όπως AB GSMSHOP.AT GMBH, ALAZNE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, BLESSINGS TELECOM FZE, BM ELECTRONICS FZCO, BOMBAY BAZAAR, Bugaz Ekotrade s.r.o., CASK BVBA, Central point Europe s.r.o., CIL INTERNATIONAL DMCC, CPU Global Sales S.L., DALTON TRADE B.V., DESA S.R.L, ERREGAME S.P.A., ETHOSCORP DWC LLC, EUROMEDIA INVESTMENT GROUP S.L., Fast Track Pte Ltd, FIRE BIRD DISTRIBUTION FZE, GERAR TRADING S.R.O, GLOBAL AND EAGLE S.L.U., GOtel GmbH, Instant Solution Ltd, INTERCOMM TRADING AG, Interken Freighters (UK) Ltd, J and D GOLDEN UNION ENTERPRISES LTD, KRISHNA WIRELESS LLC,LOGIX ONE FZE, METROPOLITAN TRENDS GMBH, MICROTEC B.V., MOBILSHOP GMBH, MOBIPARTS SRL, NOMIKOS FINANCIAL SERVICES LTD, Parktel Sp. z o.o., QANGER LIMITED, RIBA MUNDO TECNOLOGIA SL, RICH BAY INTERNATIONAL TRADING LTD, RS Global Ltd, S.C RAINBOW INTERNATIONAL DISTRIBUTION, SELTE S.P.A., SG S.P.A., SK AND ASSOCIATES LTD,, SOUND BUSINESS SARL, TELEPART DISTRIBUTION GMBH,TINEX GmbH, VADIMPEX BADEN, VIRTUAL ZONE LLC, Foxbox.gr, Yukatel GmbH, ZOOM ME GLOBAL FZ-LLC, DIAMONDZ LTD θα συμμετέχουν και φέτος ως υπερήφανοι χορηγοί της διοργάνωσης.

Στην Z Empire στόχος είναι η δημιουργία μακρόχρονων και κερδοφόρων συνεργασιών τόσο από την μεριά της εταιρείας αλλά και των πελατών, μιας και το σωστό και επιτυχημένο marketing αποτυπώνεται πάντα στις πωλήσεις. Το Reconnect είναι η τρανταχτή απόδειξη όλων αυτών των αξιών. Μια μοναδική διοργάνωση τόσο για τους εκθέτες αλλά και τους επισκέπτες που δεν πρέπει να χάσει κανείς.