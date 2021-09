Έρευνα για το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα στις επιχειρήσεις από το Women On Top με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία γυναίκα στην ιδρυτική τους ομάδα έχουν αντλήσει μόλις το 6% της συνολικής χρηματοδότησης που έχει διοχετευτεί στο ελληνικό start-up οικοσύστημα, ενώ το 62% των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες το επιχειρηματικό τους ξεκίνημα.



Το παραπάνω και άλλα σημαντικά ευρήματα σε σχέση με το έμφυλο χάσμα στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτυπώνονται στην πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε το Women On Top με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης της για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.



Το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, παρότι απαντά με διαφορετική ένταση σε κάθε οικονομία. Στην Ελλάδα τα σχετικά στοιχεία παραμένουν ελλιπή και σποραδικά, ωστόσο γνωρίζουμε πλέον ότι η πλειοψηφία των γυναικών χρηματοδοτούν οι ίδιες την επιχείρησή τους στο ξεκίνημά της και χρησιμοποιούν τον δανεισμό σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους άνδρες.



Μέσα από συνεντεύξεις με εκπροσώπους χρηματοδοτικών φορέων, πιστωτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών οργανισμών και θερμοκοιτίδων, η έρευνα του Women On Top καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες όσο και για τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης του χάσματος, μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν κατά 26% το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, κατά 15% τη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων και κατά 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια τη χρηματιστηριακή τους αξία, καθώς και να προσθέσουν 160 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο στη διεθνή οικονομία.



«Οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι οικονομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πιο ανθεκτικές στις οικονομικές κρίσεις, γι’ αυτό και η συστηματική εφαρμογή μέτρων που αντιμετωπίζουν το έμφυλο χρηματοδοτικό χάσμα είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη των γυναικείων επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19» συμπληρώνει η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top.



Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Προωθώντας την ισότητα στον χώρο εργασίας», έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Women On Top.