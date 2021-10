Πενήντα Έλληνες – ανώτερα στελέχη σε 40 και πλέον διεθνείς εταιρείες, σε 12 χώρες του Κόσμου συναντήθηκαν σήμερα (21/10) στην 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK, στην Αθήνα, για να μοιραστούν εμπειρίες και προτάσεις προς την πολιτεία για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Στην 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της L’Oreal, κ. Jean – Paul Agon, και ο CFO της JTI, κ. Βασίλης Βωβός.



Στο Α’ Μέρος της Ολομέλειας, συζητήθηκε ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών τους στο εξωτερικό και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των Ελλήνων στελεχών του εξωτερικού για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.



Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες συνεδρίασαν σε Ομάδες Εργασίας και συζήτησαν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες στα εξής πεδία: Πράσινες επενδύσεις, Φορολογικό πλαίσιο, Προσέλκυση ταλέντων, Καινοτομία – Έρευνα και Ανάπτυξη, Ψηφιακή μετάβαση και Silver Economy.



Στο Β’ Μέρος της Ολομέλειας, οι συντονιστές των έξι Ομάδων Εργασίας παρουσίασαν τις προτάσεις της κάθε Ομάδας Εργασίας, τις οποίες σχολίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.



Οι προτάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε ένα κείμενο υπό τον τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο θα σταλεί τις επόμενες ημέρες στην Κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων, σε φορείς, ΜΜΕ κ.λπ.



Ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας THE GREEKS ARE BACK και διευθύνων σύμβουλος της Public Affairs and Networks, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Τον Σεπτέμβριο 2020, ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε αυτό το «κέντημα» με τους Έλληνες – ανώτερα στελέχη που εργάζονται στο εξωτερικό. Επρόκειτο για μια εργασία μυρμηγκιού, η οποία σήμερα αποδίδει καρπούς, βλέποντας και ακούγοντας τους σημαντικούς αυτούς Έλληνες να καταθέτουν τις προτάσεις τους για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Σήμερα, ερρίφθη ο πρώτος σπόρος. Το έδαφος είναι, νομίζω, γόνιμο και όλα προοιωνίζονται ότι η 2η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK, το 2022, θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη».



Η 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως Στρατηγικούς Χορηγούς, τις εταιρείες DLA Piper, KPMG, Pfizer, Polygreen, Trasys/NRB, AbbVie ως Χορηγούς, τις εταιρείες Coca-Cola Company, Eren, JTI ως Υποστηρικτές, καθώς και την AEGEAN ως Χορηγό Αερομεταφορών.