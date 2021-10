Για 14η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην Ελλάδα να αξιολογήσουν και να αναδείξουν τις υπεύθυνες και βιώσιμες (ESG) πρακτικές τους, μέσα από τη συμμετοχή τους στον Εθνικό Δείκτη CR Index 2021-2022 και το CRI Pass.

Παρά την εκτεταμένη κοινωνική και οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας, οι επιχειρήσεις συνέχισαν και την προηγούμενη χρονιά να εκφράζουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σημείο αναφοράς τα 100 πιο σημαντικά κριτήρια ESG του Εθνικού Δείκτη CR Index. Ο Δείκτης εξετάζει τους ESG πυλώνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εντάσσονται όλο και περισσότερο στη στρατηγική των επιχειρήσεων και οργανισμών. Tα κριτήρια αυτά αποτελούν πλέον ένα σημαντικό δείκτη των επιδόσεων των επιχειρήσεων στα 3 αυτά σημεία με αξιοσημείωτα οφέλη, καθώς με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγαλύτερη διαφάνεια και γίνονται πιο «ελκυστικές» για επενδυτές και λαμβάνουν πιο εύκολα χρηματοδότηση από τις Τράπεζες.

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 70 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του Ελληνικού ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) και να ενσωματώσουν αποτελεσματικά και μετρήσιμα υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους, μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους στον τομέα αυτό. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρικής Υπευθυνότητας, που έχει αποδεδειγμένα συμβάλλει θετικά στη συνολική τους απόδοση. Όπως έδειξε για 9η συνεχή χρονιά η ετήσια Έρευνα ESG του Κέντρου Αειφορίας, υπάρχει συσχέτιση των καλύτερων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων με υψηλές επιδόσεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Παράλληλα, δίνεται ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress Award) για να τιμήσει την εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας Eιδικός Έπαινος ανά πυλώνα αξιολόγησης του CR Index στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. Για πρώτη φορά το 2013, το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε και το Best New Entry Award, το οποίο επιβραβεύει την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση που συμμετέχει για πρώτη φορά στο θεσμό.

Το Ινστιτούτο πρόσφατα ανέπτυξε και ένα νέο, σύγχρονο εργαλείο, την Πιστοποίηση CRI Pass, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), ξεκινώντας με μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Καθώς πρόκειται για μία ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Πιστοποίηση συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τις υποστηρίζει στην εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη Νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Η υποβολή συμμετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Νοεμβρίου.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης CRI είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008 και είναι ο πρώτος φορέας που έφερε τα κριτήρια ESG στις Ελληνικές επιχειρήσεις ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Εθνικού Δείκτη CR Index, σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Business in the Community (BITC) που τελεί υπό τη σκέπη του Πρίγκιπα Κάρολου. Ο Δείκτης CR Index είναι ένα στρατηγικό, διοικητικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογήσουν τις ενέργειες τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG και να συγκρίνουν τις πρακτικές τους με τις πρακτικές αξιόλογων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν.