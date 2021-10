Celestyal Cruises: Black Friday προσφορά με έκπτωση έως και 50%

Η Celestyal Cruises, η βραβευμένη και αναγνωρισμένη, ως η νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζει τη νέα «Black Friday /Buy One Get One (BOGO)» προσφορά της, νωρίτερα για τη φετινή χρονιά, η οποία αφορά σε επιλεγμένες all-inclusive κρουαζιέρες του 2022 και ισχύει για κρατήσεις από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.