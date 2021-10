Για μια ακόμη χρονιά, η METRO έλαβε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα HR Awards 2021. Σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που αναδεικνύουν τη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη χώρα.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, στα καταστήματα My market, τα METRO Cash & Carry και τα Κέντρα Διανομής φροντίζοντας καθημερινά για την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.



Στην εποχή του Covid-19 και των παρατεταμένων περιοριστικών μέτρων, η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργαζόμενοί της να αισθάνονται ασφαλείς και να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση με πρωτοποριακές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν τη δουλειά και την καθημερινότητά τους.

Αναλυτικά, η εταιρεία κέρδισε 2 SILVER και 1 BRONZE βραβείο:

 SILVER: Most Innovative use of Technology in HR, με την υποψηφιότητα To πρωτοποριακό LMS της FlexLearn που σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της METRO (με τη συνεργασία της FlexLearn)



 SILVER: Best Internal Use of Academies, με την υποψηφιότητα Η δύναμη της γνώσης στο χέρι σου! METRO &FlexLearn το έκαναν πράξη! (με τη συνεργασία της FlexLearn)



 BRONZE: Best Crisis Management Strategy, με την υποψηφιότητα METRO Covid-19 Response



Η βράβευση των δράσεων της METRO, αποτελεί την αναγνώριση των πρωτοβουλιών που έχει πάρει η εταιρεία το τελευταίο διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση της δέσμευσής της προς την ευημερία των εργαζομένων της.



Η τελετή των HR AWARDS πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 από την BOUSSIAS Communications.