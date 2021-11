Έξι παράλληλες εκδηλώσεις, εστιασμένες σε ισάριθμες θεματικές ενότητες, έχουν προγραμματιστεί και θα μεταδοθούν διαδικτυακά, στο πλαίσιο του 2ου Φόρουμ Καινοτομίας, με τίτλο «Η Καινοτομία οδηγεί τις εξελίξεις», που θα λάβει χώρα σε υβριδική μορφή, την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και συνδιοργανώνεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Πρόκειται για εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν στη διανοητική ιδιοκτησία, στις καινοτόμες λύσεις parking, στο software και το πώς συμμετέχει στις θεραπείες, στις αυτοματοποιημένες διαγνώσεις μικροβιακών λοιμώξεων, στην έννοια της συνεργασίας ως επιταχυντή της καινοτομίας και στο μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάθετες βιομηχανίες.

Ο Dr. Ernst Reichel, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, δήλωσε σχετικά ότι «η καινοτομία είναι το κλειδί για νέες επενδύσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει πραγματικά ανάγκη. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει σταθερή ανάπτυξη και η προοπτική καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες στην ίδια τους τη χώρα. Χαίρομαι ως εκ τούτου που υπάρχει στον τομέα αυτό μια σειρά επιτυχημένων ελληνογερμανικών συνεργασιών, για τις οποίες θα ακούσουμε περισσότερα στο 2ο Innovation Forum στις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Με τη συμμετοχή γερμανικών και ελληνικών επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και νεοφυών, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνεργασίες δείχνοντας έτσι το δρόμο για μελλοντικές συμπράξεις και καινοτομίες».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος του ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, τόνισε ότι «οι παράλληλες εκδηλώσεις του 2ου Φόρουμ Καινοτομίας θα λειτουργήσουν ως δημόσια think tanks, ως δεξαμενές σκέψεις, για την παραγωγή νέων ιδεών και προτάσεων στο πεδίο της καινοτομίας και τη διάχυση αυτών στο ευρύ κοινό. Διότι η καινοτομία δεν είναι υπόθεση του ενός, αλλά των πολλών. Δεν είναι ζήτημα μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό – διεθνές κι η Γερμανία είναι σε θέση να προσφέρει κεφάλαια υψηλής αξίας και συσσωρευμένη γνώση, με σκοπό την τόνωση των ελληνογερμανικών επενδύσεων, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία προσφέρει πολλές και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες».

Ειδικότερα, την πρώτη παράλληλη εκδήλωση διοργανώνει η Επιτροπή Νομικών θεμάτων του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με θέμα «Η σχέση διανοητικής ιδιοκτησίας και καινοτομίας στην πράξη – Προτάσεις θεσμικών βελτιώσεων» και ομιλητές, τους:

Γρηγόρη Πελεκάνο, Δικηγόρο, Πρόεδρο Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Senior Partner Ballas, Pelecanos & Associates LPC, ο οποίος θα είναι και συντονιστής της συζήτησης.

Δικηγόρο, Πρόεδρο Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Senior Partner Ballas, Pelecanos & Associates LPC, ο οποίος θα είναι και συντονιστής της συζήτησης. Στέφανο Τσιμικάλη, Δικηγόρο, Εταίρο της Τσιμικάλης – Καλονάρου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η παγκόσμια θέση της Ελλάδος στην Καινοτομία – Μια ματιά στην Έκθεση WIPO Global Innovation Index 2021».

Δικηγόρο, Εταίρο της Τσιμικάλης – Καλονάρου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η παγκόσμια θέση της Ελλάδος στην Καινοτομία – Μια ματιά στην Έκθεση WIPO Global Innovation Index 2021». Μιχάλη Μπουτάρη, της ATHROA INNOVATIONS, ο οποίος θα μιλήσει για την πρακτική εμπειρία της επένδυσης σε καινοτόμα βιομηχανική ιδιοκτησία.

ATHROA INNOVATIONS, ο οποίος θα μιλήσει για την πρακτική εμπειρία της επένδυσης σε καινοτόμα βιομηχανική ιδιοκτησία. Δημήτρη Κουζέλη, PhD, European Patent Attorney, Πρόεδρο της Επιτροπής ΙΡ του ICC Hellas και πρώην στέλεχος του European Patent Office, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «O Οδικός Χάρτης ICC Hellas για την Διανοητική Ιδιοκτησία».

Τη δεύτερη παράλληλη εκδήλωση διοργανώνει η εταιρεία Robert Bosch, με θέμα “Innovative Parking Solutions” και ομιλητές, τους:

Apostolos Thasitis, Business Development Manager Robert Bosch

Business Development Manager Robert Bosch John Chaikalis, Sales and Business Development Manager Access and Intrusion - EMEA, Robert Bosch.

Την τρίτη παράλληλη εκδήλωση διοργανώνει η Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ, με τίτλο “Software as medicine”, συντονιστή τον κ. Μανώλη Μιτάκη, Head of Communications & Public Affairs της Boehringer Ingelheim και ομιλητές, τους:

Δρ. Χαράλαμπο Καρανίκα, Επ. Καθηγητή Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας, Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γενικό Γραμματέα ΕΕΜΕΠΥ

Δρ. Ιωάννη Γεωργόπουλο, Παιδοχειρουργό, διδάκτορα Παν/μιου Αθηνών

Βασιλική Λούβαρη, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Μετεκπαιδευμένη νοσηλεύτρια - εκπαιδεύτρια παιδιών με ΣΔ & οικογένειας, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Γ.Ν. Μεσολογγίου

Δρ. Πέτρο Πανδή, διδάκτορα μηχανικό βιοτεχνολογίας Imperial College London, σύμβουλο επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην ψηφιακή καινοτομία.

Την τέταρτη παράλληλη εκδήλωση διοργανώνει η Software Competitiveness International, με θέμα “Diamond: Rapid, Timely Diagnosis and Monitoring of Microbial Infections by means of an automated, point-of-care, Diagnosis System” και ομιλητές, τους:

Angeliki Tserepi, Ph.D., Director of Research του NCSR "Demokritos", Institute of Nanoscience & Nanotechnology

Director of Research του NCSR "Demokritos", Institute of Nanoscience & Nanotechnology Dimitris Tsoukalas, Professor του National Technical University of Athens

Professor National Technical University of Athens Konstantinos Patakas, Software Expert – Scrum Master της Software Competitiveness International A.E., ο οποίος θα είναι και συντονιστής της συζήτησης.

Την πέμπτη παράλληλη εκδήλωση διοργανώνει η Bayer Hellas, με τίτλο “Accelerating Innovation through Collaboration” και ομιλητές, τους:

Dr . Thomas Brinkmann , Πρ όεδρο της Επιτροπής Start-Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και CEO της GAEA Products SA, ο οποίος θα είναι και συντονιστής της εκδήλωσης.

όεδρο της Επιτροπής Start-Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και CEO της GAEA Products SA, ο οποίος θα είναι και συντονιστής της εκδήλωσης. Σόνια Μουσαβερέ, Μέλος της Επιτροπής Start-Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και Head of Communications της Bayer Hellas

Μέλος της Επιτροπής Start-Ups του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και Head of Communications της Bayer Hellas Δρ. Σπύρο Αρσένη, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της NBG Business Seeds

Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της NBG Business Seeds Καθ. Κατερίνα Πραματάρη, Partner Uni.Fund και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Partner Uni.Fund και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Καραντώνη, Partner της Metavallon

Την έκτη παράλληλη εκδήλωση θα οργανώσει o ΟΤΕ Group, με ομιλητές, τους:

Ιωάννα Μεσογίτη, Senior R&D Network Engineer, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: “Transformation of service provisioning for vertical industries” .

Senior R&D Network Engineer, η οποία θα αναπτύξει το θέμα: . Κωνσταντίνος Φίλης, Senior R&D Network Engineer, ο οποίος θα μιλήσει για: ”The Role of Mobile Operator in future C-ITS ecosystem”.

Για την ψηφιακή παρακολούθηση των παράλληλων εκδηλώσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει διαθέσιμη τη δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του 2ου Φόρουμ Καινοτομίας: https://griechenland.ahk.de/gr/2o-foroym-kainotomias-2021 ή να επικοινωνήσει για περισσότερες πληροφορίες με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ. 210 64 19 023.