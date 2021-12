Σχεδόν δύο εβδομάδες μένουν μέχρι την υλοποίηση του Blockchain in Business Conference, του οποίου η θεματολογία εστιάζει στην ορθή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών blockchain στο επιχειρείν, αναδεικνύοντας τις εφαρμογές τους τόσο παγκοσμίως όσο και στο Ελληνικό οικοσύστημα.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Dr. Yannis Kalfoglou είναι ειδικός στο χώρο του blockchain με πολυετή εμπειρία έχοντας βοηθήσει επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στις Fortune 500 να χτίσουν συστήματα blockchain. Επίσης είναι συγγραφέας του βιβλίου "Blockchain for business: a practical guide for the next frontier" και στην παρουσίαση του θα μοιραστεί τις εμπειρίες του και θα προσφέρει τις συμβουλές του για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία συστημάτων blockchain.

Ο Dr. Georgios Samakovitis, Associate Professor και Deputy Head of School στο Πανεπιστήμιο του Greenwich έρχεται στην ψηφιακή σκηνή του Blockchain in Business Conference και θα αναφερθεί στις DLT FinTech εφαρμογές και την χρήση τους τόσο στον χώρο της τεχνολογίας όσο και της διακυβέρνησης.

Η Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος Επιτροπής για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Επιστήμης (STOA) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εστιάσει στο μέλλον των δομών blockchain εντός της Ευρώπης καθώς και στις δυνατότητες e-voting που προσφέρουν.



