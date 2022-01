Στο δυναμικό της Polygreen, ηγετικής εταιρείας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος παγκοσμίως, εντάσσονται δύο ακόμα έμπειρα στελέχη και ενισχύουν τη διοικητική της ομάδα, που συγκροτήθηκε το περασμένο έτος.

Με το νέο διοικητικό σχήμα, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών της και στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επιχειρησιακού της πλάνου.

Συγκεκριμένα, η Χάρις Μαρκάκη αναλαμβάνει τη θέση Customer Experience Director, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 25 έτη διευθυντικό στέλεχος σε τμήματα marketing, στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Χάρις Μαρκάκη διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών και ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών τους, πεδίο που αποτελεί προτεραιότητα για την Polygreen.

Παράλληλα, τον ρόλο του Business Development Manager αναλαμβάνει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στέλεχος με 15ετή εμπειρία σε εμπορικά τμήματα μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την επεξεργασία αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων για την τσιμεντοβιομηχανία. Από τη νέα του θέση, ο κ. Γεωργακόπουλος στοχεύει να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται ότι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Polygreen είναι ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, επιχειρηματίας με πολυετή πορεία στον τομέα του περιβάλλοντος ενώ Γενικός Διευθυντής της εταιρείας έχει αναλάβει από τον Ιούλιο 2021, ο Λαυρέντης Αλβέρτης, επί σειρά ετών διοικητικό στέλεχος σε πολυάριθμούς οργανισμούς και βιομηχανίες.

Η νέα σύνθεση της διοίκησης της εταιρείας σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τομέα παροχής καινοτόμων λύσεων κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων. Βασική πλατφόρμα της Polygreen στην Ελλάδα, είναι το Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας που λανσαρίστηκε το 2021 και έχει καταγράψει ήδη σημαντικές συνεργασίες με επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες, με στόχο τη μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς απόβλητα.