Το QualityNet Foundation, διοργανώνει διαδικτυακά, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 17:00 μ.μ. με 20:30 μ.μ., την ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Sustainability Performance Directory, του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρουσιάζει τις «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», τις εταιρίες που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι τάσεις και οι προοπτικές που καθορίζουν το νέο πλαίσιο αναφοράς στη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσω τραπεζιών διαλόγου με εκπροσώπους θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων της χώρας μας.

Η κα Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet σημειώνει: «Πιστεύω πως στην φετινή μας εκδήλωση θα δώσουμε ουσιαστικές απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, μαθαίνοντας πάντα από τους καλύτερους. H ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από την πράσινη μετάβαση, καθώς και η επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής των ESG κριτηρίων σχηματίζουν το νέο πλαίσιο αναφοράς για τις επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις του σήμερα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τους επίσημους χαιρετισμούς των κυρίων, του κ. Χρήστου Σταϊκούρα, Υπουργού Οικονομικών, του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και του κ. Κώστα Σκρέκα, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φιλοξενούμενος ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Dr Alexander Bassen, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, μέλος του German Council for Sustainable Development και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του EU Sustainability Reporting Standards of EFRAG, ο οποίος θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, το ΕU Taxonomy και την εφαρμογή των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μέσα από τα ESG κριτήρια στις επιχειρήσεις και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», ενώ θα ακολουθήσουν τρία υψηλού επιπέδου πάνελ διαλόγου με τις ακόλουθες θεματικές:

 Η σημασία των ESG κριτηρίων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

 Περιβάλλον – Προκλήσεις και Επιτεύγματα

 Τα στάδια εφαρμογής των ESG κριτηρίων στην επιχείρηση – Προκλήσεις και Εργαλεία.

Στους συμμετέχοντες στη φετινή εκδήλωση περιλαμβάνονται εξέχουσες προσωπικότητες των θεσμών και της αγοράς, όπως η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Πρόεδρος της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής των «The Most Sustainable Companies», η κα Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής «The Most Sustainable Companies», ο κ. Ευθύμιος O. Βιδάλης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ , η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Eurobank AE, ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου A.E., ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κα Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, και Κλιματικής Αλλαγής, Motor Oil, ο κ. Νίκος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Nestle Hellas, ο κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης Enel Green Power, Πρόεδρος Solar Power Europe, η κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων ΟΛΠ ΑΕ, ο κ. Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής, Διεύθυνση Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ο κ. Πάκης Παπαδημητρίου, Επικεφαλής ESG Division Eurobank SA.

Για περισσότερες πληροφορίες και την εγγραφής παρακολούθησης της εκδήλωσης επισκεφτείτε την σελίδα: Ετήσια Εκδήλωση Sustainable Performance Directory 2022 - QualityNet Foundation

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη συνεργασία του German Council of Sustainable Development.