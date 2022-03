Ελληνικές επιχειρήσεις: Βελτιώνεται η πολυμορφία των διοικητικών συμβουλίων

Η RSM Ελλάδος, παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, τα αποτελέσματα της έρευνας «The RSM Board Diversity Survey - The landscape following the implementation of Law 4706/2020» για την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.