Έργα εγκατάστασης ενεργειακά βιώσιμων συστημάτων κυψελών καυσίμου σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών στις Φιλιππίνες προωθεί η Advent Technologies. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία που ως start up ξεκίνησε από την Πάτρα, με βάση ανακοίνωση, υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία έργα εγκατάστασης κυψελών καυσίμου (fuel cells) επόμενης γενιάς σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών στις Φιλιππίνες, στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης εμπορικής πορείας της τα τελευταία χρόνια στην Ασιατική αγορά, με πωλήσεις σε Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Κίνα και Ιαπωνία.

Παράλληλα η Advent έχει συνάψει συμφωνίες ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών των Φιλιππίνων. Όπως αναφέρεται τα συστήματα Advent SereneU έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς, τόσο σε πύργους, όσο και σε επίγειες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών σε κατοικημένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρία, “τα καινοτόμα προϊόντα της Advent εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των εκπομπών άνθρακα σε όλο το δίκτυo, καθώς και κατανάλωση καθαρότερων καυσίμων σε μικρότερες ποσότητες, με πιο υψηλή και αξιόπιστη ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, οι κυψέλες καυσίμου SereneU διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ διασφαλίζουν αδιάληπτη λειτουργία και είναι πρακτικές, τόσο στην μεταφορά, όσο και στην αποθήκευση τους. Παράλληλα, είναι σε θέση να καλύψουν απόλυτα τις απαιτήσεις της τεχνολογίας 5G των δικτύων τηλεπικοινωνίας” σημειώνει σχετικά η Avent.

Η Δυτ. Μακεδονία

Μάλιστα ο Δρ. Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies Holdings, όπως είχε αναφέρει σε ειδική εκδήλωση πριν λίγες μέρες της Hydrogen Europe στην Αθήνα, στο πλαίσιο ανάπτυξης της πολιτικής για το Πράσινο Υδρογόνο έχει στα “σκαριά” τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής κυψελών για το Υδρογόνο στη Δυτική Μακεδονία. Με αφορμή την επέκταση στην Ασία, πάντως τόνισε, τη συνεισφορά της εταιρίας στην προσπάθεια για απανθρακοποίηση. «Η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση κυψελών καυσίμου επόμενης γενιάς της Advent μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, καθώς μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για ταχύτερη απεξάρτηση του κόσμου από τον άνθρακα. Επιπλέον, είμαστε περήφανοι που, μέσα από τα προϊόντα μας, συμβάλλουμε στο σημαντικότατο έργο της εκστρατείας Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών, και προσβλέπουμε σε μελλοντικές συμφωνίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους συνεργάτες μας να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να μειώσουν αισθητά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.»

Οι μηδενικές εκπομπές

Να σημειωθεί, ότι όπως τονίζει η εταιρία μέσα από τη συνεργασία τους με την Advent, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ενισχύουν περαιτέρω τις δεσμεύσεις τους για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, στο πλαίσιο της ενεργής συμμετοχής τους στην παγκόσμια εκστρατεία Race to Zero των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC). Η #Race to Zero έχει σκοπό να κινητοποιήσει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συνεργαστούν και να αναλάβουν δράση για έναν υγιέστερο πλανήτη με μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Μάλιστα η Advent , όπως αναφέρει η διοίκησή της, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διεθνή της ανάπτυξη στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, προσβλέπει σε μια ισχυρότερη παρουσία και στην ελληνική αγορά εντός των επόμενων μηνών. Τα συστήματα Advent SereneU καλύπτουν εύρος εφαρμογών σε αστικές, παραμεθόριες περιοχές, σε νησιά κα., με κύριο πλεονέκτημα για τις περιοχές εγκατάστασης την κλιματικά ουδέτερη λειτουργία, αφού εκπέμπουν σχεδόν μηδενικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Η Advent Technologies Holdings, Inc.

Η Advent Technologies Holdings, Inc. είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει, κατασκευάζει και εμπορεύεται προηγμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασισμένα σε κυψέλες καυσίμου. Η Advent ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2005, και πλέον αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN), με έδρα στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, και γραφεία στην Καλιφόρνια, την Ελλάδα, τη Δανία, τη Γερμανία και τις Φιλιππίνες. Έχει αναπτύξει ισχυρή πνευματική ιδιοκτησία με περισσότερες από 190 πατέντες στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου, HT-PEM επόμενης γενιάς, που επιτρέπει σε διάφορα καύσιμα να λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες & ακραίες συνθήκες, προσφέροντας “Any Fuel. Anywhere”. Η Advent κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, στην ανάπτυξη προηγμένων υλικών, εξαρτημάτων και διεργασιών για εφαρμογές των κυψελών καυσίμου στην ενέργεια, στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην αεροναυπηγική, με πελάτες στην Ευρώπη, στην Αμερική καθώς και στην Ασία.

Γιώργος Αλεξάκης