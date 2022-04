To πρώτο zero waste συνέδριο από την Polygreen

To Just Go Zero της Polygreen, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στους τομείς της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, μετέτρεψαν το Global Marketer Conference 2022 στο πρώτο zero waste συνέδριο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το Just Go Zero, το πρώτο «κίνημα» κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διαχείριση όλων των ρευμάτων υλικών που προέκυψαν κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια, καθώς και μετά το πέρας του συνεδρίου, ενώ μέσω του πρωτοποριακού του περιπτέρου ενημέρωνε τους συνέδρους για τα οφέλη της ανακύκλωσης και τη σπουδαιότητα των πρακτικών της κυκλικής οικονομίας στη ζωή μας.