Οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της παράπλευρης πληθωριστικής κρίσης, οι οποίες δύο χρόνια μετά την έξαρση της πανδημίας δοκιμάζουν τα όρια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, τίθενται –μεταξύ άλλων– εμφατικά στο επίκεντρο των εργασιών της 26ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση του ECONOMIST, που θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Ιουλίου 2022 στο ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi.

Παράλληλα, θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω των ιστοσελίδων www. hazliseconomist.com / www. greece2022.economist.com.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει η συζήτηση του διάσημου πολιτικού επιστήμονα και καθηγητή στο Στάνφορντ, Francis Fukuyama και του Έλληνα επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ενώ τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων:

• Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

• Volodymyr Zelenskyy, πρόεδρος της Ουκρανίας (διαδικτυακή σύνδεση)

• Maia Sandu, πρόεδρος της Μολδαβίας

• Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αρχηγός της αξι ωματικής αντιπολίτευσης

• Mike Pompeo, τέως υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

• Dritan Abazović, πρωθυπουργός Μαυροβουνίου

• Dimitar Kovačevski, πρωθυπουργός της Β όρειας Μακεδονίας

• Albin Kurti, πρωθυπουργός του Κοσόβο υ

• Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόε δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

• Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (διαδι κτυακή σύνδεση)

• Francis Fukuyama, πολιτικός επιστήμονα ς και καθηγητής, Πανεπιστήμιο Στάνφορντ

• Mohamed El-Erian, πρόεδρος, Queen’s College, Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος,

Allianz, the corporate parent of PIMCO

• Enrico Letta, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας (διαδικτυακή σύνδεση)

• Kolinda Grabar-Kitarović, τ. πρόεδρος της Κροατίας

• Yulia Tymoshenko, πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας

• Martin Schulz, πρώην πρόεδρος του Ευρ ωπαϊκού Κοινοβουλίου

• Klaus Regling, επικεφαλής του ESM

• Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας

• Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας

• Νίκος Δένδιας, υπουργός Εξωτ ερικών της Ελλάδας

• Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπουρ γός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας

• Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περ ιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας

• Νότης Μηταράκης, υπουργός Με τανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας

• Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργ ός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας

• Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργό ς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολ ιτικής της Ελλάδας

• Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Τ ουρισμού της Ελλάδας

• Θόδωρος Σκυλακάκης, αναπλ. υπουργός Οι κονομικών της Ελλάδας

• Νίκος Παπαθανάσης, αναπλ. υπ ουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεω ν της Ελλάδας

• Γιώργος Κατρούγκαλος, τομεάρ χης Εξωτερικών, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τ. υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας

• Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης Α νάπτυξης και Επενδύσεων, ΣΥΡΙΖ Α-ΠΣ, πρώην υπουργός Εσωτερικώ ν της Ελλάδας

• Ιωάννης Κασουλίδης, υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου

• Χαράλαμπος Πετρίδης, υπουργός Άμυνας της Κύπρου

• Benny Gantz, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

• Karine Elharrar, υπουργός Εθνικών Υποδομών, Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ

• Bujar Osmani, υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας

• Osama Mobarez, γενικός γραμματέας, East Mediterranean Gas Forum (EMGF)

• Γιώργος Τζέιμς Τσούνης, Αμερ ικανός Πρέσβης στην Ελληνική Δ ημοκρατία

• Έφη Βαγενά, καθηγήτρια Βιοηθ ικής, Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ιν στιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχ η (ETHZ),

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπ ής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

• Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, κάτοχος της έδρας Brian-Abel Smith, LSE

• Ian Lesser, αντιπρόεδρος, The German Marshall Fund of the United States (GMF)

• Sir Stuart Peach, ειδικός απεσταλμένος του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Δυτικά Βαλκάνια

• David Harris, επικεφαλής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC)

• Mikuláš Dzurinda, πρόεδρος, Wilfried Martens Centre for European Studies

• Metin Ercan, καθηγητής Οικονομικών, πρόεδρος Τμ. Διοίκησης, Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Bogazici University)

• Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος και ιδρυτής, Capital Maritime & Trading Corp.

• Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδ ρος και διευθύνων σύμβουλος, MYTILINEOS

• Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος κ αι διευθύνουσα σύμβουλος, Navios Maritime Partners

• Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

• Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ

• Παναγιώτης Μούργος, διευθύνων σύμβουλος, Texan Envipco Hellas Group

• Fabrizio Mattana, διευθύνων σύμβουλος, IGI Poseidon

• Σταύρος Κωνσταντάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής

• Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

• Serpil Timuray, διευθύνουσα σύμβουλος, Europe cluster, Vodafone Group

• Ορέστης Τσακαλώτος, εκτελεστικός πρόεδρος και ιδρυτής, Όμιλος Qualco

• Iwona Sikora, ανώτερη αντιπρόεδρος Ευρώπης και Ν. Αφρικής, Iron Mountain

• Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος, BC Partners

• Άλεξ Φωτακίδης, partner, επικεφαλής, CVC Greece



Πρόγραμμα συνεδρίου: https://www. hazliseconomist.com/en/event/ grt_2022/agenda