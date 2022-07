Η μεγαλύτερη εξαγορά από ελληνική εταιρεία των τελευταίων 15 χρόνων έναντι 450 εκατ ευρώ, τον Ιούλιο του 2021 εκτίναξε την αποτίμηση της PeopleCert σε πάνω από 1 δισεκ. καθιστώντας την ως τον πρώτο ελληνικό μονόκερο.

Συγκεκριμένα, η επιχειρηματική συμφωνία της εξαγοράς της βρετανικής Axelos από την PeopleCert αναδείχθηκε από την Bank of America και τα Global Banking & Finance Awards ως το καλύτερο Deal of the Year Greece 2022, επιβεβαιώνοντας, όπως τόνισε σε συνάντηση με τα ΜΜΕ χτες, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης ότι η εταιρεία κινείται στρατηγικά στη σωστή κατεύθυνση απαντώντας στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. «Στόχος μας είναι η PeopleCert να συμβάλλει στη φήμη της Ελλάδας ως κεντρικού επενδυτικού προορισμού και παγκόσμιου τεχνολογικού hub βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης.

Μπορούμε να μετατρέψουμε, επισήμανε ο CEO του Ομίλου, την Ελλάδα σ΄ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση. Με τη βοήθεια της PeopleCert οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κρατικοί οργανισμοί, για τους οποίους, όπως αναφέρει ο Βύρων Νικολαΐδης, με την υιοθέτηση προτύπων λειτουργίας (π.χ. βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργου PRINCE2), μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και τη λειτουργικότητά τους και να απελευθερωθούν από δαιδαλώδεις διαδικασίες και την ύπαρξη οριζόντων ελλειμμάτων διοίκησης. Κάτι που με τα πρότυπα λειτουργίας κάνει το 82% των Fortune 500 εταιρειών που έχει υιοθετήσει το ITIL παγκοσμίως.

Μεγέθη

Στο μεταξύ, παρά τη δυσμενή συγκυρία για τον κλάδο τεχνολογίας (μετά την πανδημία και τις χρηματιστηριακές πιέσεις) σημαντική αύξηση μεγεθών καταγράφει η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα το τρίμηνο του τρέχοντος έτους η PeopleCert έχει αύξηση που αγγίζει το 40% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η PeopleCert, με την διοίκηση της εταιρείας να σχεδιάζει εξαγορές άλλων εταιρειών έχοντας ένα ταμείο με ρευστότητα κοντά στα 100 εκατ. Ευρώ. Μάλιστα η δεδομένη συγκυρία με πολλές εταιρίες του κλάδου να πιέζονται για αναζήτηση ρευστότητας, είτε μέσω των διεθνών χρηματιστηρίων, είτε με άλλους τρόπους ευνοεί την PeopleCert, που λόγω δραστηριότητας έχει καθημερινές εισροές στο ταμείο της αλλά και υψηλές αποτιμήσεις από επενδυτικούς οίκους. Να σημειωθεί ότι η αποτίμηση αυτή της στιγμή της εταιρείας είναι όπως είπε ο ιδρυτής της η υψηλότερη που έχει καταγραφεί όντας στην περιοχή των 5 - 7 δισεκ. δολαρίων.

Όπως, δε, σημείωσε ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα και τη δυναμική της πορεία, δεν εξετάζει είσοδο στο Χρηματιστήριο, λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων, στοχεύοντας πρώτα σε εξαγορές άλλων εταιρειών. «Για το λόγο αυτό έχουμε επιλέξει συμβούλους για τα επόμενα βήματα της PeopleCert στις εξαγορές.

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε, ο κ. Νικολαΐδης, η PeopleCert βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με εταιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να της προσφέρουν είτε τεχνολογικό προβάδισμα στον τομέα του αντικειμένου της (πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και διαχείριση έργων και διαδικασιών), είτε που κατέχουν ένα framework, δηλαδή ένα πλαίσιο διαδικασιών βέλτιστων πρακτικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και η υλοποίηση της εξαγοράς – ή των εξαγορών – αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους.

Στόχος, όπως αποκάλυψε, είναι σε έξι με εφτά χρόνια η εταιρεία να φτάσει σε αποτιμήσεις πάνω από 10 δισ. ευρώ, δηλαδή να μετατραπεί σε decacorn.

Οι πυλώνες

Για την ευρύτερη, δε, στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου ο κ. Νικολαΐδης είπε ότι βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Διατήρηση μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης (growth) και κερδοφορίας : Συνεχίζοντας με ρυθμό ανάπτυξης 40% στοχεύουμε σε ενίσχυση του δικτύου μας με στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορά εταιρειών, είσοδο σε νέες αγορές αλλά και αυτοματοποίηση και αποδοτική λειτουργία των operations μας.

: Συνεχίζοντας με ρυθμό ανάπτυξης 40% στοχεύουμε σε ενίσχυση του δικτύου μας με στρατηγικές συνεργασίες, εξαγορά εταιρειών, είσοδο σε νέες αγορές αλλά και αυτοματοποίηση και αποδοτική λειτουργία των operations μας. Ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία, ώστε να απαντούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες . Διεξαγωγή απρόσκοπτων εξετάσεων παγκοσμίως και υιοθέτηση modules που σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις αντιμετωπίζουν καίρια ζητήματα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όπως πχ το sustainability.

Ψηφιακός μετασχηματισμός. Με βασικό κανάλι προώθησης και διακίνησης προϊόντων το ψηφιακό, δημιουργούμε ένα σύγχρονο technology hub στην Ελλάδα με ΙΤ professionals και experts

Έμφαση στους ανθρώπους μας. Οι 1000+ εργαζόμενοι είναι η πιο σημαντική μας επένδυση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους.

Ο Όμιλος

Σήμερα ο Όμιλος διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο μεθοδολογιών βέλτιστων πρακτικών παγκοσμίως στη διαχείριση έργου (PRINCE2) καθώς και στη διαχείριση IT και ψηφιακών υπηρεσιών (ITIL) και διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες αξιολογώντας επαγγελματικές και γλωσσικές δεξιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Global Banking & Finance Awards αντικατοπτρίζουν την καινοτομία, την επίτευξη στόχων, τη στρατηγική στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κοινότητα αναγνωρίζοντας εταιρείες που κατέχουν εξέχουσα θέση σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης και αριστείας.

Γιώργος Αλεξάκης