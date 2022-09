Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Βόλο η 13η Ολομέλεια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, παρουσία εταιριών - Μελών της Πρωτοβουλίας, εκπροσώπων σημαντικών φορέων της τοπικής κοινωνίας αλλά και των τοπικών ΜΜΕ. Ο Βόλος αποτελεί την Έδρα τριών Mελών της Πρωτοβουλίας, της ΕΨΑ, της εταιρίας Τυροκομείο Καρακάνας και της εταιρίας Οικογένεια Βολιώτη, που αποτέλεσαν τους οικοδεσπότες.

Η Κλειστή Ολομέλεια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ξεκίνησε με το χαιρετισμό της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, η οποία τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της Οικονομίας της Φιλοξενίας με την Οικονομία της Παραγωγής. Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για το θέμα της αύξησης χρήσης αμιγώς ελληνικών προϊόντων στις επιχειρήσεις φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη θεματολογία της Ολομέλειας, τα Μέλη αναφέρθηκαν στους τρεις βασικούς πυλώνες της Πρωτοβουλίας, τη Δημόσια Παρέμβαση, τις Συνέργιες και την προβολή του Σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ». Οι εταιρίες-Μέλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν projects σχετικά με τις συνέργιες εξαγωγών, όπως τη συμμετοχή στη SIAL 2022, και εσωτερικής αγοράς, όπως τη Foodexpo 2023, ενώ παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε το αποτύπωμα των μέχρι τώρα δράσεων.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε η Ανοιχτή Ολομέλεια της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Βόλου, όπως η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Καπουρνιώτης, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, κ. Βασίλης Καραλής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζήσης Μαμούρης, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το όραμα και οι στόχοι της Κοινότητας ενώ η πιο ξεχωριστή στιγμή ήταν η απονομή βραβείου, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ. Άγι Πιστιόλα, στον κ. Αλέξανδρο Κουρή, Ιδιοκτήτη και Ιδρυτή της εταιρίας ΝΗΣΟΣ και στον κ. Μιχάλη Καμβύση, Managing Director της Coffee Island για την πρωτότυπη συνεργασία των δυο εταιριών σε επίπεδο dual branding για τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος, του Coffee Cold Brew Beer.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης τις απονομές του βραβείου «Το Σήμα μας παντού» στις εταιρίες- Μέλη, οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση του σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ όχι μόνο σε προϊόντα αλλά και σε υλικά επικοινωνίας της εταιρίας, όπως την ιστοσελίδα, τα φορτηγά, τις κάρτες κλπ. Το πρώτο βραβείο έλαβε η εταιρία The Writing Fields, το δεύτερο η εταιρία Τυροκομείο Θυμέλης και το τρίτο οι εταιρίες Τυροκομείο Καρακάνας και Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος. Στη συνέχεια, ακολούθησε η απονομή της πιστοποίησης ETHOS από το φορέα πιστοποίησης EUROCERT, σε εταιρίες που αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Το σήμα ETHOS “Gold”, απονεμήθηκε στις εταιρίες Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια και Domus. Το σήμα ETHOS “Green” παρέλαβαν οι εταιρίες The Writing Fields, Απόστολος Παπαδόπουλος- Meat Company, SABO, Οικογένεια Βολιώτη και η Polyplast LTD.

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου τα Μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρίας-Μέλους ΕΨΑ και ξεναγήθηκαν στο μουσείο της. Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στο ελαιοτριβείο της εταιρίας-Μέλους Οικογένεια Βολιώτη, όπου πραγματοποιήθηκε αγιασμός με αφορμή την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου και οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες:



Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Φλώρινας Δινάκη, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack, DraculiCoffee, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Πυρήνας, Biosolids, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανάπτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Πρόκος, Ιωνική Σφολιάτα, Οικογένεια Βολιώτη, Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island, Polyplast, Nikolopoulou