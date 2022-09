Πώς να γίνετε Επιχειρηματικοί Άγγελοι

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ACT – the American College of Thessaloniki, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), σας προσκαλούν στη διά ζώσης εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα τους «Επιχειρηματικούς Αγγέλους» την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00-19:30 στη Θεσσαλονίκη, στη Βιβλιοθήκη Bissell του ACT (Σεβενίδη 17, Πυλαία). Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό.