Περισσότερες από δέκα διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας διάκρισης «ICT Company of the Year», απέσπασαν οι εταιρίες του Ομίλου EPSILON NET στα «BITE Awards 2022», ως επιβράβευση του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και της δυναμικής επέκτασης του Ομίλου.

Για 11 η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο αναγνώρισής του στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, αποσπώντας συνολικά 4 GOLD, 6 SILVER και 2 BRONZE βραβεία για την επιτυχή ανάπτυξη του Ομίλου, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και την επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων εταιρικών έργων πληροφορικής.

Εκτός της κορυφαίας διάκρισης του θεσμού, οι σημαντικότερες από τις βραβεύσεις που απονεμήθηκαν στον Όμιλο ήταν:

- Gold στην κατηγορία «Προμηθευτής Λογισμικού», για τη συνολική συμμετοχή του Ομίλου ως καταλύτης στην ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων

- Gold στην κατηγορία «Σημαντικές Επενδύσεις και Εξαγορές» για την ολοκληρωμένη παροχή επιχειρησιακών λύσεων και τη συνεχή ανάπτυξη στον τομέα της Πληροφορικής, μέσω σημαντικών εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης

- Gold στην κατηγορία «ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» για την ολοκληρωμένη οικογένεια εφαρμογών TOTAL ACCOUNTING, που αποτελεί την κορυφαία επιλογή μετασχηματισμού των Λογιστικών Γραφείων

- Gold στην κατηγορία «Μεταποίηση / Βιομηχανία» για την εφαρμογή του PYLON ERP στην ΚΟΛΟΡΑ, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του συγκεκριμένου τομέα.

Τα βραβεία για τον Όμιλο EPSILON NET παρέλαβαν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και των θυγατρικών του, με εκπροσώπους των εταιριών ΚΟΛΟΡΑ, REVOIL, RAINBOW, ΓΑΛΛΗΣ, CORAL και SingularLogic, τους οποίους η διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους, αλλά κυρίως για την εξαιρετική συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους.

Η Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, μετά την παραλαβή του κορυφαίου βραβείου ICT Company of the Year, δήλωσε: «Το 2022 είναι η 2η συνεχής χρονιά που απονέμεται στον Όμιλο μας η κορυφαία διάκριση του καταξιωμένου θεσμού των BITE AWARDS. Ta 1.200 στελέχη του Ομίλου EPSILON NET νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το σύνολο των βραβεύσεων της σημερινής εκδήλωσης. Οι διακρίσεις μας αποτελούν απόδειξη του υψηλού επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρουμε στους 125.000 πελάτες, που καθημερινά μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών «all in one» λύσεων και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Θα ήθελα, εκ μέρους της διοίκησης του Ομίλου, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ τα στελέχη μας σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου για την καθημερινή τους προσπάθεια και τη συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου της καινοτομίας και της επιχειρησιακής αριστείας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί το έργο μας, με όραμα, πάθος και χαμόγελο».