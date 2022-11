Η PwC Ελλάδας διακρίθηκε φέτος στην κατηγορία ‘Best flexible working strategy’ των HR awards, τον θεσμό που επιβραβεύει πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες που συνθέτουν τη Στρατηγική των Ανθρώπων της PwC Ελλάδας (PwC People Strategy), θέτουν την ευελιξία και το χτίσιμο εμπιστοσύνης στο επίκεντρο και απέσπασαν μια σημαντική διάκριση. Τα προγράμματα που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης αυτής στρατηγικής, είναι μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα απομακρυσμένης εργασίας Wherever Works, το πρόγραμμα ευεξίας Be Well Work Well και το Career Break. Τα προγράμματα αυτά απαντούν στις ανάγκες των ανθρώπων της PwC Ελλάδας, βελτιώνοντας έμπρακτα την εργασιακή τους καθημερινότητα και τον προγραμματισμό βάσει των προσωπικών τους αναγκών, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα πρακτικών εργασιακής ευελιξίας και μέρος του PwC People Strategy, αποτελεί η εισαγωγή του προγράμματος FlexiLife, το καλοκαίρι του 2022. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα εισήγαγε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τα early Fridays, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να επιλέξει τον τόπο εργασίας του -είτε αυτό ήταν από το σπίτι, τη θάλασσα ή το βουνό ή ακόμα και από το εξωτερικό- με σκοπό να εξασφαλιστεί αρμονικό work-life balance. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν πέντε ημέρες επιπλέον άδειας, τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο εντός των καλοκαιρινών μηνών..

Ο Αντώνης Αντωνιάδης, People Experience & Culture Partner, PwC Ελλάδας,δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο οργανισμός μας και της αναγνώρισης που αυτά τυγχάνουν. Όλες οι ενέργειες είναι σχεδιασμένες με πραγματικό ενδιαφέρον και αφοσίωση στους ανθρώπους μας. Στόχος μας είναι να κατανοούμε τι πραγματικά μπορεί να προωθήσει την ευελιξία στην εργασία και να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές προς αυτή την κατεύθυνση. Σχεδιάζουμε ήδη τις επόμενες ενέργειες που θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά στη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβαλλόντος»..

Η PwC Ελλάδας αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο πεδίο της εργασιακής ευελιξίας, έχοντας θέσει σε ισχύ το hybrid working model και την τηλεργασία πολύ πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, προσφέροντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους της εταιρείας να επιλέγουν τις ημέρες που θα εργάζονται από απόσταση.