Στα 11,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Ideal Holdings κατά το εννεάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όπου τα καθαρά κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 9,6 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Εννεαμήνου 2022, κατεγράφη:

• Αύξηση των Εσόδων κατά 38% στα € 134,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22% στα € 19,2 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 17% στα € 15,0 εκατ.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 40,4 εκατ. και οι δανειακές της υποχρεώσεις σε ΕΥΡΩ 49,3 εκατ.

Εν συνεχεία των από 14.11.2022 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία εκτιμά ότι η διαδικασία της καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 0,12 ανά μετοχή, θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL HOLDINGS

Βιομηχανία

• Αύξηση των Εσόδων κατά 60% στα € 69,2 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα € 13,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα € 11,6 εκατ.

Πληροφορική

• Αύξηση των Εσόδων κατά 29% στα € 60,6 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 7,5 εκατ.

• Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα € 5,4 εκατ.

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS (pty) Ltd και για τις δύο περιόδους από 1/1, ενώ αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο περίοδοι να είναι συγκρίσιμες.