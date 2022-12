Την χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα στην A.TL.AS Consulting, ήρθε να συμπληρώσει η παραλαβή δύο διεθνών βραβείων από τον οργανισμό Leaders in Law.

Συγκεκριμένα, αποδόθηκε η τιμητική διάκριση Global Winner Award 2022 |Company Formations Expert of the Year in Greece στην κα Σουσάνα Πατσούμη Κάλφα, Chief Business Officer της A.TL.AS Consulting για την προσφορά υπηρεσιών, Σύστασης Εταιριών στην Ελλάδα.

Επιπλέον μεγάλη χαρά και τιμή μάς, αποτέλεσε η βράβευση του κου Γιώργου Κάλφα CEO & General Manager της εταιρίας μας, για την παροχή ολοκληρωμένων Λογιστικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα με το βραβείο, Global Winner Award 2022 | Accounting Services Expert of the Year in Greece, όπου δήλωσε:

“Η επιβράβευση είναι πάντα σημαντική! Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στην υπέροχη ομάδα της ATLAS!

Ωστόσο δεν σταματάμε εδώ