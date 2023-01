O Όμιλος EPSILON NET, ο καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, και η Epsilon SingularLogic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του Ομίλου με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής, παρουσιάζουν την νέα πλατφόρμα PYLON Hybrid, τον «gamechanger» της νέας ψηφιακής εποχής!

PYLON platform

Η πλατφόρμα PYLON, με περισσότερες από 20.000 εγκαταστάσεις και το πιο πολυβραβευμένο ERP της αγοράς, έχει αναπτυχθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία development και κατέχει ήδη ηγετική θέση στις λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής αγοράς πληροφορικής.

Η ομάδα ανάπτυξης και εξέλιξης της πλατφόρμας, ακολουθώντας πιστά την παγκόσμια τάση της πολυεπίπεδης τεχνολογικής ανάπτυξης, παρουσιάζει την νέα γένια της πλατφόρμας PYLON στην οποία το νεότερο και πιο σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση της υβριδικής τεχνολογίας – Hybrid.

PYLON Hybrid- Υβριδική Τεχνολογία

Η hybrid τεχνολογία εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση, χρήση και λειτουργία όλων των συστημάτων μπορεί να γίνει τόσο μέσω clients αλλά και από Web explorer ή mobile apps, ενώ παράλληλα συντελεί στην γρήγορη ανάπτυξη οποιασδήποτε custom εφαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, κάθε επιχείρηση, που υιοθετεί τη λύση PYLON Hybrid, αποκτά πλήρη κάλυψη των αναγκών της, είτε on premise είτε σε cloud περιβάλλον με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της MICROSOFT και του Microsoft Azure.

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τόμεα

Με την ολοκληρωμένη καινοτόμο πλατφόρμα PYLON Hybrid, ο Όμιλoς EPSILON NET καλύπτει, σε κάθε επίπεδο, όλες τις ανάγκες της αγοράς για μικρά μεσαία και σύνθετα έργα πληροφορικής. Η πλατφόρμα ενσωματώνει νέες δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ξεκλειδώσουν την καλύτερη και πιο παραγωγική εμπειρία επιχειρησιακού λογισμικού, με στόχο τη συνεχή καινοτόμο εξέλιξη των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, όπως:

Food & Beverage

Ένδυση &Υπόδηση

Υγείας & Φαρμάκου

Logistics & Μεταφορών

Power & Energy

Μοναδικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής του PYLON Hybrid

Έλεγχο και Δραστική μείωση κόστους Μείωση πολυπλοκότητας Άμεση ανταπόκριση στις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες Απλοποίηση εταιρικών διαδικασιών – αυξημένη παραγωγικότητα Ενοποίηση της διοικητικής πληροφόρησης

Παράλληλα, η Epsilon SingularLogic Intergrator, o πλέον εξειδικευμένος επιχειρησιακός σύμβουλος για κάθε επιχείρηση για έργα πληροφορικής, με κύριο όχημά της το PYLON Hybrid, παρέχει συνδυασμένες λύσεις που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων. Ενδεικτικά:

μηχανές παραγωγής και συστήματα επιμέτρησης παραγωγικότητας

λογισμικά 3PL & Fleet Management

συστήματα Β2Β και Β2C

συστήματα δημοσίου (myDATA)

με στόχο την απρόσκοπτη αξιοποίηση της τεχνολογίας και την επίτευξη της ιδανικής απόδοσης.

Το νέο PYLON Hybrid αλλάζει τα δεδομένα!

Η μοναδική all in one λύση της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής,

που καλύπτει κάθε επιχειρησιακή ανάγκη, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα

Επισκεφτείτε το PYLON Hybrid (epsilon-singularlogic.eu) και δείτε το σχετικό video για περισσότερες λεπτομέρειες.