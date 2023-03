Μία νέα σημαντική διάκριση για το εργασιακό της περιβάλλον έλαβε η Grant Thornton, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του Great Place to Work®, “Best Workplaces™ for Women Hellas 2023”, ξεχωρίζοντας για την κουλτούρα ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς, η οποία διέπει διαχρονικά τον οργανισμό.

Η Grant Thornton αναδείχθηκε ως μία εκ των κορυφαίων εταιριών για γυναίκες στην Ελλάδα, σε συνέχεια της συμμετοχής της στην ετήσια έρευνα εργασιακού περιβάλλοντος Trust Index© και της πιστοποίησής της από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η πιστοποίηση που έλαβε η Grant Thornton καθορίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία βασίζονται στη συνολική απόδοση της εταιρείας στο ερωτηματολόγιο έρευνας εργασιακού κλίματος Trust Index™, καθώς και στις θετικές απαντήσεις των γυναικών στην έρευνα. Ξεχωριστή σημασία δίνεται στις απαντήσεις των εργαζομένων γυναικών σε επιμέρους ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των φύλων στον εργασιακό χώρο, τις ίσες αμοιβές, τις ευκαιρίες εξέλιξης, αλλά και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Χαρακτηριστικά της νέας αυτής διάκρισης είναι ότι το 94% του προσωπικού χαρακτηρίζει την εταιρία ως «ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας», ενώ το 91% αναφέρει ότι στην εταιρία υπάρχει «δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού ανεξάρτητα από το φύλο».

Η Grant Thornton πραγματοποιεί συνεχώς δράσεις για την οικοδόμηση μίας εταιρικής κουλτούρας ίσως ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς, καταργώντας κάθε είδος στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, μεριμνά για την ευημερία όλων των εργαζομένων της παρέχοντας ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον στο οποίο αναδεικνύονται σταθερά οι αξίες της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας που διέπει την εταιρεία, η Grant Thornton έχει ήδη λάβει την πιστοποίηση “Great Place to Work”, έχει γίνει μία από τις 18 επιχειρήσεις στην Ελλάδα που έλαβαν το Σήμα Ισότητας SHARE, έχει λάβει το “Diversity Award” στα παγκόσμια βραβεία “Go Beyond Awards” της Grant Thornton International, ενώ έχει υπογράψει και τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα από τις παραπάνω πρωτοβουλίες και πιστοποιήσεις, η Grant Thornton δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον απαράμιλλής ποιότητας το οποίο αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, ενισχύει την ισότητα και καταργεί κάθε είδους διάκριση.

Ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα, με αφορμή τη νέα διάκριση που έλαβε η εταιρεία δήλωσε: «Η Grant Thornton όλα αυτά τα χρόνια, έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός υγιούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η νέα πιστοποίηση της Grant Thornton, ως Best Workplace for Women, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, αφού αποδεικνύει περίτρανα ότι στην εταιρεία μας δεν χωρούν με κανέναν τρόπο δυσμενείς διακρίσεις και ότι όλοι οι άνθρωποί μας έχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες και ευκαιρίες να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, τις ικανότητές και τα ταλέντα τους και να εξελιχθούν. Εμείς από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με συνέπεια στο δρόμο που έχουμε χαράξει, με μοναδική πυξίδα τις αρχές και τις αξίες μας, στηρίζοντας μ’ όλες μας τις δυνάμεις τους ανθρώπους που απαρτίζουν τη μεγάλη οικογένεια της Grant Thornton».

Η κα. Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Επικεφαλής του τμήματος People Experience and Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα, ανέφερε: «Η διαμόρφωση συνθηκών ισότητας και σεβασμού στο εργασιακό περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το σύνολο των τιμητικών διακρίσεων που έχει λάβει η Grant Thornton. Η πρόσφατη πιστοποίησή μας ως Best Workplace for Women, που αναδείχθηκε μέσα από τις απαντήσεις που έδωσε ο κόσμος μας, συνιστά μια ακόμη απόδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ελεύθερη και απρόσκοπτη εξέλιξη στον εργασιακό στίβο, χωρίς κανέναν περιορισμό. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους στο ακέραιο και η εταιρεία μας έχει αποδείξει ότι στηρίζει το όραμα και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων της στην πράξη».