H SeedBlink στο EBAN Annual Congress 2023

H SeedBlink, η επενδυτική πλατφόρμα που υποστηρίζει ευρωπαϊκές startups, έδωσε δυναμικό "παρών" στο ετήσιο συνέδριο του European Business Angel Network (EBAN), που διεξήχθη στις 24 με 26 Μαΐου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Πλατάνας, Country Director της SeedBlink σε Ελλάδα και Κύπρο, ένα στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στους κλάδους της Ναυτιλίας, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Startups και του Fundraising, συντόνισε με μεγάλη επιτυχία το πάνελ «Angel Investing alongside VC's in CEE and SEE – A symbiotic investment formula or a necessity of troubled times?».