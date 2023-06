Η Cardlink, μέλος της Worldline (Euronext:WLN), του ευρωπαϊκού ηγέτη στις υπηρεσίες πληρωμών, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του 1ου Retail Innovation Hub Summit, το οποίο έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Ιουνίου στον Πολυχώρο Άτρακτος, με την παρουσία πολύτιμων συνεργατών της εταιρίας και εκπροσώπων κορυφαίων επιχειρήσεων από τον κλάδο του λιανεμπορίου.

Το Retail Innovation Hub Summit πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Retail Innovation Hub (RIH), του προγράμματος ανοιχτής καινοτομίας που υλοποιεί η Cardlink με στρατηγικό συνεργάτη το Found.ation. Στόχος του RIH είναι retail experts, startups και εταιρείες τεχνολογίας να συναντηθούν και να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον του λιανεμπορίου στην ψηφιακή εποχή.

Την εκδήλωση χαιρέτισε θερμά ο CEO της Cardlink, Αντίγονος Παπαδόπουλος, τονίζοντας τη διαχρονική δέσμευση της εταιρίας να στέκεται στο πλευρό των πελατών της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας. Μαθαίνουμε απ’ αυτούς και εξελισσόμαστε μαζί τους. Στόχος μας να τους παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να προσδίδουν αξία στις επιχειρήσεις τους.»

Ακολούθησε η εμπνευσμένη ομιλία του Managing Partner του Found.ation, Φίλιππου Ζακόπουλου, ο οποίος ανέλυσε τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις τρέχουσες τάσεις καινοτομίας παγκοσμίως καθώς και την επίδραση που θα επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον καθημερινό τρόπο ζωής.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Solutions & Innovation Manager της Cardlink, Γιάννης Κορδώνης, για την παρουσίαση και αποτύπωση των πρωτοβουλιών που υλοποιεί το RIH. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ρόλο των πρωτοβουλιών αυτών ως ευκαιριών λήψης ανατροφοδότησης από την αγορά για τη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται σημαντικά στις σύγχρονες απαιτήσεις των λιανεμπόρων, ενώ υπογράμμισε το ρόλο του Business Factory στην ουσιαστική σύνδεση του κλάδου του λιανεμπορίου με ένα οικοσύστημα καινοτομίας. «Το Business Factory δεν είναι ένας συνηθισμένος accelerator. Είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία που στοχεύει στη διασύνδεση των λύσεων των startups με τον κλάδο του λιανεμπορίου, με τρόπο απτό και ουσιαστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή τη στιγμή, το Business Factory έχει υπό διαμόρφωση 12 νέες λύσεις για καινοτόμα προϊόντα οι οποίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά το επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του κλάδου στο σύνολό του. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και οι startups εταιρείες που συνεργάζονται με την Cardlink μέσα από το Business Factory, για τη διαμόρφωση αυτών των λύσεων.

Κατά τη διάρκεια του Business Factory Fireside Chat, υπό το συντονισμό του Κωνσταντίνου Γέρου, Head of Business Development του Found.ation, οι εκπρόσωποι των εταιρειών, Γιώργος Αυγενάκης, Co-founder & CEO στη Shiplemon, Αλέξανδρος Κυριακόπουλος, Co-founder & COO στη Simpler και Σωτήρης Συρμακέζης, Co-founder & CEO στη Throo, υπογράμμισαν τη σημασία πρωτοβουλιών όπως το Business Factory του RIH για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τόνισαν πως η Cardlink, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της και διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε οι προτάσεις των νεοφυών επιχειρήσεων να φτάσουν ως ολοκληρωμένες λύσεις στην αγορά.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης και οι Γιώργος Ζαχαρόπουλος και Αγγελική Ντζαρή, Product Managers στην Cardlink, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ startups και επιχειρήσεων για την επιτυχή ανάπτυξη ενός ανοιχτού οικοσυστήματος καινοτομίας και τη δημιουργία αξίας για όλες τις πλευρές.

Δυναμικό παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και στελέχη κορυφαίων εταιριών-συνεργατών της Cardlink. Ο Ανδρέας Περρής, Retail Operations Supervisor της Vodafone, ο Στέλιος Πανάρετος, IT Retail Manager της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε, ο Βασίλης Μαγουλάς, Head of Payments & Credit της Dixons South‑East Europe και ο Μάριος Πέτρου Commercial Manager Key Clients της Cardlink, συμμετείχαν σε μία ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση, υπό το συντονισμό του Νεόφυτου Κολοκοτρώνη, Head of Products & Services του Found.ation, πάνω στις καινοτόμες στρατηγικές και τις τεχνολογικές τάσεις που σχηματίζουν το μέλλον των κλάδων τους.

Το 1ο Retail Innovation Hub Summit ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της ετήσιας έρευνας “The State of Innovation in Retail 2023”, από την Ανθή Μπουντούρη, Senior Content Marketing Officer της Cardlink, η οποία ανέφερε: «Όραμα του RIH δεν είναι μόνο το να αποτελεί σημείο συνάντησης για startups και επιχειρήσεις αλλά και να προσφέρει βαθιά γνώση της αγοράς. Η γνώση αυτή είναι δύναμη, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη η αξία της όταν τη μοιράζεσαι. Έτσι, ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας του Found.ation στη δημιουργία τέτοιων εκθέσεων, με τα insights από το RIH δημιούργησε ένα πολύτιμο γνωστικό εργαλείο για την κατανόηση των αλλαγών που συντελούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου.»

