Η DS Smith Hellas, ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει ένα επενδυτικό πλάνο στρατηγικών επενδύσεων, που θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα διετίας, στις 3 βιομηχανικές μονάδες που διατηρεί η εταιρεία στη χώρα. Οι επενδυτικοί πόροι, συνολικού ύψους 33,9 εκατομμυρίων ευρώ, θα διοχετευθούν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργοστασίων που περιλαμβάνει μηχανές τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων συσκευασίας και την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων των μονάδων.

Οι επενδύσεις εντάσσονται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για αντικατάσταση των πλαστικών, εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Πιστή στη δέσμευσή της για προώθηση της καινοτομίας, η DS Smith θα συνεχίσει να διαφοροποιείται στην αγορά, υποστηρίζοντας τους πελάτες της στην επίτευξη των περιβαλλοντικών τους στόχων.

Το επενδυτικό πλάνο για την Ελλάδα αποτελεί μέρος της φιλόδοξης στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας για την Ανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση του ηγετικού της ρόλου στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων λύσεων βιώσιμης συσκευασίας που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Ο Reinier Schlatmann, Regional Managing Director στην DS Smith Ανατολικής Ευρώπης δήλωσε: «Το 56% των καταναλωτών στοχεύει στη μείωση της χρήσης πλαστικών για αυτό και επιλέγει όλο και περισσότερο εταιρείες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Ως κορυφαίος προμηθευτής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας, είμαστε περήφανοι που επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής για να προωθήσουμε την καινοτομία και να διευρύνουμε τις επιλογές των πελατών μας ώστε να περιορίσουν τα πλαστικά μιας χρήσης. Οι επενδύσεις θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγική μας δυνατότητα και θα παρέχουμε τις πιο υψηλής ποιότητας, καινοτόμες λύσεις συσκευασίας στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας τη σημασία της Ελλάδας για τη στρατηγική ανάπτυξη της περιοχής. Η βιωσιμότητα είναι το θεμέλιο της συνολικής επιχειρηματικής μας στρατηγικής και χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με πελάτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη δημιουργία ενός μέλλοντος με επίκεντρο την κυκλική οικονομία συνεχίζοντας να τους παρέχουμε βιώσιμες λύσεις συσκευασίας».

Η επένδυση στο εργοστάσιο της Ιεράπετρας

Σημαντικές αναβαθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο εργοστάσιο της Ιεράπετρας αυτό το καλοκαίρι, με στόχο η DS Smith Hellas να προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, καινοτόμες λύσεις, βελτιωμένη απόδοση και προϊόντα με την πιο υψηλή ποιότητα. Η επένδυση όχι μόνο θα αναδιαμορφώσει την αγορά, αλλά παράλληλα, θα δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, στο εργοστάσιο της Ιεράπετρας, μιας περιοχής με μεγάλη σημασία για τον πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης, θα εγκατασταθεί μια νέα μηχανή κατεργασίας Rotary Die Cutter (RDC), ενώ θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επεκτάσεις του υφιστάμενου κτιρίου, βελτιώνοντας περαιτέρω τη λειτουργική απόδοση και την ποιότητα των παραγόμενων συσκευασιών. Η προσθήκη αυτής της πλήρως αυτοματοποιημένης μηχανής με 6 εκτυπωτικές μονάδες υψηλής ακρίβειας θα εκσυγχρονίσει πλήρως τις παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου.

Επιπλέον, τους επόμενους μήνες θα εγκατασταθεί μια μηχανή κατεργασίας Flatbed Die Cutter (FDC), ενισχύοντας περεταίρω τις καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα λαχανικά που παράγονται στην περιοχή της Ιεράπετρας, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με αυτές τις αναβαθμίσεις, το εργοστάσιο θα εισέλθει σε μια νέα εποχή, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και να αυξήσει την παραγωγική της δυνατότητα κατά 25%.

Σχέδια εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών μονάδων σε Κόρινθο και Θεσσαλονίκη

Η DS Smith Hellas δρομολογεί ανάλογες επενδύσεις και στις άλλες δύο βιομηχανικές μονάδες της που βρίσκονται στην Αρχαία Κόρινθο και την Θεσσαλονίκη, με στόχο την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης πρώτων υλών. Μέσω αυτών των επενδύσεων, η DS Smith θα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν διαφορετικά σχέδια και λύσεις για την ανάδειξη του brand τους ώστε να δημιουργήσουν μοναδικές συσκευασίες που ξεχωρίζουν στην αγορά. Η υψηλής ποιότητας συσκευασίες εγγυώνται την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων, ελαχιστοποιώντας τα απορρίμματα στην παραγωγική διαδικασία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της αγοράς.

Ο Αντώνης Καντζέλης, Managing Director στην DS Smith Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), δήλωσε: «Σε μια εποχή που η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει το στοίχημα της καινοτομίας και των επενδύσεων, το όραμά μας είναι να τονίσουμε τη σημασία της ενσωμάτωσης βιώσιμων λύσεων συσκευασίας ως αναπόσπαστο στοιχείο της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών μας, ανεξαρτήτως κλάδου. Οι άνθρωποί μας, η συνεχής καινοτομία και η κορυφαία τεχνολογία στις τρεις βιομηχανικές μονάδες μας είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η παραγωγή υψηλής ποιότητας λύσεων βιώσιμης συσκευασίας».

Δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις συσκευασίας που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η συνολική επένδυση των 33,9 εκατομμυρίων ευρώ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο αποτύπωμα της DS Smith Hellas στη χώρα, όπου η εταιρεία απασχολεί σήμερα 423 εργαζομένους και υποστηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων ΕΚΕ.

Η DS Smith Hellas παραμένει αφοσιωμένη στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων συσκευασίας, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της. Αυτές οι επενδύσεις θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, που αποτελεί πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής βιωσιμότητας Now and Next και θα καλύψουν την αυξημένη ζήτηση των πελατών για βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr