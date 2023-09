Έρευνα KPMG: Οι τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο Μεταφορών και Logistics

Ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η πιο πρόσφατή έρευνα της KPMG στην Ελλάδα, “Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market” , παρουσιάζει μια επισκόπηση της αγοράς και αναδεικνύει τις επερχόμενες τάσεις και προκλήσεις.