Καταλύτης ο ρόλος του financial planner για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Τολμήστε τη μετεξέλιξη από τις πωλήσεις στη συμβουλευτική. Είναι η αληθινή εξέλιξη! Το Financial Planning είναι το νέο μέλλον». Το ηχηρό μήνυμα για την επόμενη μέρα έστειλε η Ένωση Ελλήνων FinancialPlanners – HFPA, στο 1ο Financial Planning Forum με θέμα «From Sales to Consulting» που διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη, στις 18 Οκτωβρίου 2024.