Πλαίσιο Computers: Διακρίσεις για τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Η Πλαίσιο κλείνει φέτος 55 χρόνια από τη δημιουργία της, μέσα στα οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο ελληνικό retail αλλά και σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στη χώρα. Αναδείχτηκε HR Team of the Year και Best HR Team of the Decade, αποσπώντας συνολικά 14 βραβεία στα HR Awards 2024.