Σειρά πολυάριθμων Business to Business (Β2Β) επαφών σε Θεσσαλονίκη και Λευκωσία είχαν γερμανικές εταιρείες με δραστηριότητα στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της ανάπτυξης «έξυπνων» πόλεων. Οι επαφές αυτές έγιναν στο πλαίσιο της πρόσφατης τετραήμερης επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η αποστολή είχε στόχο την προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ γερμανικών, ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας και της καινοτομίας.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά η επιχειρηματική αποστολή επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ και το Thessaloniki Smart Mobility Living Lab, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΕΚΕΤΑ και του ThessIntech, καθώς και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Την επομένη διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα: «Electric and Urban Mobility for Net Zero Cities» καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β-Meetings) με τη συμμετοχή 60-70 επιχειρηματιών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν τέσσερις γερμανικές εταιρείες και έλαβαν χώρα συνολικά 40 Β2Β συναντήσεις, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι εκπρόσωποι των γερμανικών εταιρειών παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα με έμφαση στον τομέα της κινητικότητας και του βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με σύγχρονα προϊόντα και εφαρμογές.

Στην παρέμβαση που απηύθυνε στην Ημερίδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, περιέγραψε τις ισχυρές βάσεις πάνω στις οποίες εξελίσσεται η υλοποίηση των αρχών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ αναφέρθηκε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση της μικροκινητικότητας (micromobility), εντός του αστικού ιστού.

Ο κ. Γιουτίκας δήλωσε: «Αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε τη διευρυμένη χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μέσων μεταφοράς στην Αυτοδιοίκηση. Ξεκινήσαμε πρώτοι, αντικαθιστώντας με ηλεκτροκίνητα, τα οχήματα του στόλου της Περιφέρειας. Και διαθέτουμε 15 εκ. ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και ηλεκτρικών απορριμματοφόρων από τους 14 Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια, στην οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτές στις συνεργασίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία της βιωσιμότητας των πόλεων. Όπως σημείωσε, «ως κράτος χρειάζεται να αναπτύξουμε το δίκτυο φόρτισης και την ηλεκτροκίνηση, ιδιαίτερα στους μεγάλους οδικούς άξονες όπου απαιτείται να εγκατασταθούν περισσότεροι φορτιστές. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες τεχνολογίες και αλλά και να οδηγηθούμε σε καλές συνεργασίες, δίδοντας έμφαση και στην ανάπτυξη ανάλογων συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου με τη χρήση νέων τεχνολογιών να υποστηρίξουμε βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Ανδρέας Σπυρίδης, σημείωσε στον χαιρετισμό του τη σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την οργάνωση “έξυπνων” πόλεων. «Η εποχή που διανύουμε απαιτεί ταχεία τεχνολογική εξέλιξη ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα και η Γερμανία, μέσα από ισχυρές συνεργασίες, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή», υπογραμμίστηκε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, η αποστολή των γερμανικών επιχειρήσεων μετέβη επί διημέρου και στη Λευκωσία όπου συναντήθηκε με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκδήλωση δικτύωσης στην κατοικία της Γερμανίδας Πρέσβειρας στη Λευκωσία, όπου συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Επίσης, διοργανώθηκε εκδήλωση δικτύωσης, όπου, μεταξύ άλλων έλαβαν χώρα 30 Β2Β - Meetings στο ΚΕΒΕ, με τη συμμετοχή 20 επιχειρηματιών. Στην αποστολή συμμετείχε και η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Κλιματικής Δράσης της Γερμανίας (BMWK), Brigitte Irsfeld, αρμόδια για τα συγκεκριμένα έργα.

Η επιχειρηματική αποστολή ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ελληνικών, κυπριακών και γερμανικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τις σχέσεις στους τομείς της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

