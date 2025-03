Το πρωτοποριακό συνέδριο της Startup Pathways έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ! Μετά την μεγάλη επιτυχία του πρώτου Emerging Managers Summit, το κορυφαίο συνέδριο στην Ελλάδα που εστιάζει στην ανάπτυξη mid-to-senior managers έρχεται για δεύτερη φορά στις 21 Μαΐου 2025.

Πρόκειται για το μοναδικό massive management learning συνέδριο στην Ελλάδα που εκπαιδεύει people managers, παρέχοντάς τους τα εργαλεία, τη γνώση και τα insights που χρειάζονται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς ηγέτες.



400+ C-level στελέχη, decision-makers και CEOs από διαφορετικούς κλάδους συναντιούνται και εκπαιδεύονται σε νέες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές γύρω από την ηγεσία και το management από κορυφαία στελέχη της χώρας.



Η Σουζάνα Θεοδωρίδου, Managing Director της Startup Pathways, δήλωσε: “Το Emerging Managers Summit φέτος για άλλη μία χρονιά, φέρνουμε στη σκηνή κορυφαίους leaders που θα μοιραστούν unfiltered insights και προσωπικές πρακτικές, ενώ παράλληλα καθιερώνουμε το LEARNING HUB, την παράλληλη σκηνή μας όπου παρουσιάζονται σημαντικές εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη leadership soft skills.”



Μερικοί από τους ομιλητές που θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο Emerging Managers Summit είναι η Ελένη Βρεττού, Chief Executive Officer της Attica Bank, ο Δημήτρης Τρύφων, Πρόεδρος της WinMedica Pharmaceutical, ο Θανάσης Σοφιανός, Founder & CEO του Relevance Digital Agency, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Senior Transformation Coach & Co-Founder της Business Pathways, ο Νίκος Βαρβαδούκας, VP Brand, Customer & Omnichannel στην Public Group, ο Dr. Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και Founding Partner της Saplegal A.S. Papadimitriou & Partners, ο Ευάγγελος Ι. Λακατζής, Partner στην Saplegal A.S. Papadimitriou & Partners, ο Θοδωρής Λέπουρας, Senior Consultant και Executive Coach στην Business Pathways, και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι επαγγελματίες και CEOs.



Η Startup Pathways ειδικεύεται στην διοργάνωση πρωτοποριακών events, συνεδρίων και εκπαιδεύσεων με σκοπό την ανάπτυξη ανθρώπων και οργανισμών.



Δείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και την αναλυτική agenda του Emerging Managers Summit

