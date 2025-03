EY Ελλάδος και Morphoses προωθούν τη διαγενεακή συνεργασία και καινοτομία

Η ΕΥ Ελλάδος και η Morphoses ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τη διαγενεακή συνεργασία και να δημιουργήσουν νέα αξία, μέσω του καινοτόμου προγράμματος “Unlocking the power of Generational Diversity in the workplace”. Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να μετατρέψει τις διαφορετικές εμπειρίες και παραστάσεις των πολλαπλών γενεών που συνυπάρχουν σήμερα στον χώρο εργασίας, σε μοχλό ανάπτυξης.