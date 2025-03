Η Διεθνής Έκθεση μαρμάρου και φυσικών πετρωμάτων Xiamen Stone Fair 2025 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο «Xiamen International Conference and Exhibition Center» από τις 16 έως τις 19 Μαρτίου 2025 και αναδείχθηκε για μία ακόμη χρονιά ως μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίως στον κλάδο.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε σε συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 191.000 τ.μ., περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 56 χώρες και προσέλκυσε πάνω από 150.000 επισκέπτες από 120 χώρες. Επαγγελματίες του χώρου, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγοραστές και σχεδιαστές από ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πιο σύγχρονα προϊόντα και τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μαρμάρου και φυσικών πετρωμάτων.

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού μαρμάρου και την προβολή του στις διεθνείς αγορές , ήταν εκεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά, διοργανώνοντας την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στοχευμένη επικοινωνιακή καμπάνια της Ελλάδας με το εμβληματικό μήνυμα Greek Marble | Then. Now. Forever., η οποία κυριάρχησε στον κεντρικό εκθεσιακό χώρο (Central Hall), ενισχύοντας τη δυναμική και ενιαία εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Τα περίπτερα των Ελλήνων εκθετών, εντυπωσιακά σε σχεδιασμό και αισθητική, ξεχώρισαν μεταξύ των πιο ελκυστικών και επιβλητικών παρουσιών της διοργάνωσης.

Στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές εταιρείες, καλύπτοντας συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 810 τ.μ.: DANAE LTD – BIRROS HELLENIC MARBLE GROUP, NOBLE EARTH MOSCHOU, PAVLIDIS SINGLE MEMBER S.A. MARBLE-GRANITE, MARMYK ILIOPOULOS S.A., F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES – GRANITES S.A., STONE GROUP INTERNATIONAL, IKTINOS HELLAS S.A., DERMITZAKIS BROS S.A., M.V.M. GALANIS P.C., AGHIA MARINA MARBLE LTD – DIMITRIOS PERRAKIS, NORDIA MARBLE S.A.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η αγορά της Κίνας διατηρεί τη θέση της ως η κυριότερη αγορά εισαγωγής ελληνικών μαρμάρων, απορροφώντας το 68% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης αγοράς για τον κλάδο.

Η δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη Xiamen Stone Fair 2025 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διεθνή αναγνώριση και το κύρος του ελληνικού μαρμάρου, το οποίο συνδυάζει ποιοτική υπεροχή, διαχρονική αξία και αισθητική μοναδικότητα.

