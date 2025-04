INTRALOT: Επέκταση συμβολαίου στη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2032

INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στη Νέα Ζηλανδία, INTRALOT New Zealand Ltd., και το Department of Internal Affairs (DIA) υπέγραψαν επέκταση της μεταξύ τους σύμβασης διάρκειας έξι ετών από το 2026 έως το 2032 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος για την παροχή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας «Electronic Monitoring System» (EMS) παιγνιομηχανών Class 4 (non-casino). Παράλληλα, το Department άσκησε το δικαίωμα του για επέκταση ενός έτους της ως άνω σύμβασης παροχής του συστήματος εποπτείας EMS με την INTRALOT New Zealand από τις 10 Μαΐου 2025 έως τις 10 Μαΐου 2026.