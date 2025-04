Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών παρουσίας του, ο ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διοργάνωσε Ημερίδα με τη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου, στο Metropolitan Expo, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας και καινοτομίας Beyond 2025.

Στο επίκεντρο της Ημερίδας βρέθηκε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί του δημοσίου και οι επιχειρήσεις: η προσαρμογή τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Στα δύο πάνελ που φιλοξενήθηκαν στο πλαίσιο της Beyond 2025, με τίτλο «Οργανισμοί και Επιχειρήσεις σε Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Από το Παρελθόν στο Μέλλον» και «Άμυνα και Διάστημα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις», συζητήθηκε η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης και ειδικά των δυνατοτήτων που φέρνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως τονίστηκε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα οργανισμών και επιχειρήσεων στο ταχύτατα εξελισσόμενο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον. Στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις οι συμμετέχοντες από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εστίασαν στις εξελίξεις, στις προκλήσεις, αλλά και στις στρατηγικές που θα συνδράμουν στον απαιτητικό εθνικό στόχο για μια επιτυχή μετάβαση στο ψηφιακό μέλλον.

Παράλληλα, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) υπέγραψαν Μνημόνιο για την από κοινού συνεργασία τους, με σκοπό την ενεργή και ουσιαστική συνεισφορά στην τεχνολογική εξέλιξη των κρίσιμων πεδίων της Άμυνας και της Καινοτομίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας ο Διευθύνων Σύμβουλος, κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, και εκ μέρους του ΣΕΠΕ η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, σηματοδοτώντας την ένωση των δυνάμεων δύο κομβικής σημασίας φορέων για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογιών με εφαρμογή στον αμυντικό τομέα αλλά και προς όφελος της Εθνικής οικονομίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΑΚ και ΣΕΠΕ επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

Την προώθηση της έρευνας και εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που μπορούν να υποστηρίξουν την εθνική ασφάλεια και την ενίσχυση κρίσιμων τομέων της οικονομίας.

Την υποστήριξη της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με δυνατότητα εφαρμογής σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Την αξιοποίηση έγκριτου επιστημονικού ή και επιχειρηματικού ανθρώπινου δυναμικού για την αξιολόγηση προτάσεων ή έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Την ενίσχυση της συνεργασίας με τις ελληνικές βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της καινοτομίας διττής χρήσης.

Την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών φορέων με τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, η συνεργασία αυτή θα προωθήσει και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω σεμιναρίων και εργαστηρίων και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτόμων start-ups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τεχνολογίες διττής χρήσης.

Πρώτο πάνελ

Το πρώτο Πάνελ με τίτλο «Οργανισμοί και Επιχειρήσεις σε Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Από το Παρελθόν στο Μέλλον» άνοιξε με την τοποθέτηση του ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέροντας: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα αλλά και της χώρας συνολικά. Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το digital decade στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σημαντική παράμετρος σε αυτήν την πορεία ήταν η ευθυγράμμιση των φορέων και οργανισμών και ο συντονισμός τους ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά στο σύνολο του. Επίσης κρίσιμη παράμετρος ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις σωστές θέσεις αλλά και η λήψη των σωστών στρατηγικών αποφάσεων. Από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και αλλάζει τα δεδομένα διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο στον μετασχηματισμό παντού».

Η Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, σημείωσε: «Ο ΣΕΠΕ και οι επιχειρήσεις-μέλη του πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, του κράτους και των επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου να πω πως ουσιαστικά συμπληρώνουμε 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας και καινοτομίας στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της ευημερίας. Τα επιτεύγματα είναι πραγματικά πολλά και σημαντικά θα χρειαζόμασταν αρκετές ώρες για να τα αποτυπώσουμε. Αυτό που αξίζει επιγραμματικά να αναφέρουμε είναι πως έχουμε ξεδιπλώσει την τεράστια δυναμική και τον καταλυτικό ρόλο της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας για τη χώρα. Αυτό που έχει σημασία πλέον είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ιδιωτικού Τομέα και η εξωστρέφεια του κλάδου. Πρέπει να βγούμε στο εξωτερικό, γιατί και μπορούμε και το αξίζουμε».

Ο κύριος Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, πήρε εν συνεχεία το λόγο, επισημαίνοντας: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχώρησε και υλοποιήθηκε με πολύ κόπο και προσπάθεια. Το πρώτο και σημαντικό στοιχείο ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ίδιου του οργανισμού μας ώστε να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε στον μετασχηματισμό των υπολοίπων. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως οι άνθρωποι στον ίδιο τον οργανισμό ήταν ιδιαίτερα δεκτικοί να αγκαλιάσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όσον αφορά στους πολίτες είναι εντυπωσιακό πως πλέον οι πολίτες θεωρούν κεκτημένα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και πλέον περιμένουν ακόμα περισσότερα και καλύτερες υπηρεσίες με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας».

Ο Στέφανος Κόλλιας, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) & Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: υποδομές, δεδομένα και ταλέντο. Στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNETSA επενδύουμε και αναπτύσσουμε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές, όπως είναι ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο οποίος θα είναι η βάση για το ελληνικό εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης (AIFactory) υπό την ονομασία «PHAROS», και το νέο Κέντρο Δεδομένων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου, δίνοντας πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή νέας γνώσης, μοντέλων ΤΝ, προϊόντων και υπηρεσιών, από επιχειρήσεις και το Δημόσιο τομέα. Με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλουμε στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην καινοτομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγχαρητήρια στον ΣΕΠΕ για την πρωτοβουλία και τη διαχρονική του συμβολή στην ψηφιακή πρόοδο της χώρας».

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας και της υψηλής διαθεσιμότητας των εφαρμογών και των υπηρεσιών σε μια επιτυχημένη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπλέον, τόνισε ότι «κατ’ αναλογία του Know Your Customer πρέπει να υπάρχει και ένα Know Your User, ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης που γίνεται τόσο σε χρόνο όσο και σε εξοπλισμό». Επεσήμανε, επίσης, ότι ο ρόλος των σχεδιαστών υπηρεσιών, όπως είναι η ΗΔΙΚΑ, είναι «να ενσωματώνουν σήμερα προηγμένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικό νέφος, τα big data και το διαδίκτυο των πραγμάτων, καθεμία από τις οποίες έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις».

Ο κύριος Νίκος Ροδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Online Data και Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ, ανέφερε: «Ο ιδιωτικός τομέας έχει μείνει πίσω, χωρίς επενδύσεις σε συστήματα που θα τον κάνουν ανταγωνιστικό ώστε να αναπτυχθεί. Η δημόσια διοίκηση έχει ψηφιοποιηθεί και τώρα πρέπει να ψηφιοποιηθούν και οι επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιήσουν τη δυναμική αυτή. Οι προκλήσεις πλέον είναι τεράστιες, οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, συγχωνεύονται και πλέον καταλαβαίνουν σιγά σιγά πως η τεχνολογία είναι κέρδος και όχι κόστος. Είναι επένδυση και σε αυτήν τη φιλοσοφία πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς, να το αντιληφθούν. Όπως επίσης τεράστια πρόκληση πλέον είναι και η εύρεση και “παραγωγή” του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για όσα πρέπει να γίνουν».

Δεύτερο πάνελ

Στο δεύτερο Πάνελ με θέμα «Άμυνα και Διάστημα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις» αρχικά το λόγο πήρε ο Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, επισημαίνοντας: «Το διάστημα πλέον είναι ένα σημαντικό μέρος της άμυνας. Ταυτόχρονα υπάρχει η ανάπτυξη συστημάτων που προστατεύουν τις υποδομές στις τηλεπικοινωνίες και όχι μόνο. Στην χώρα μας έχουμε ένα καλό momentum καθώς φτιάχνουμε σύγχρονα συστήματα και αναπτύσσουμε τεχνολογία, χτίζοντας σημαντική τεχνογνωσία. Η πρόκληση είναι να καταφέρουμε να φέρουμε και τη χρηματοδότηση ώστε τα επόμενα χρόνια να εξάγουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τεχνογνωσία». Κλείνοντας την τοποθέτηση του σημείωσε ακόμη πως ήδη μέσα στον επόμενο μήνα βγαίνει η διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για το διάστημα.

Ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, στάθηκε μεταξύ άλλων και στη σημασία της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΣΕΠΕ: «Στο ΕΛΚΑΚ επενδύουμε στη δύναμη των συνεργασιών και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει ως κόμβος τεχνολογικής και αμυντικής αριστείας με διεθνή προσανατολισμό. Η συνεργασία μας με το ΣΕΠΕ, στον οποίο έχω την τιμή να είμαι Επίτιμος Πρόεδρος, αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να κάνουμε αυτό το όραμα πράξη».

H Πρόεδρος του ΣΕΠΕ κυρία Γιώτα Παπαρίδου, αφού χαιρέτισε τη συνεργασία μεταξύ του ΕΛΚΑΚ και του ΣΕΠΕ, ευχαριστώντας τον κύριο Τζωρτζάκη για την άριστη συνεργασία, υπογράμμισε: «Σε μία εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου αλλά και την ανάπτυξη των οικονομιών, η συνεργασία του ΣΕΠΕ με τον ΕΛΚΑΚ θέτει στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και της Εθνικής Οικονομίας. Παράλληλα, αναβαθμίζει τις κοινές μας προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αιχμής και του πλούσιου ερευνητικού έργου και στα δύο πεδία, με όφελος και για την Ελληνική κοινωνία και για την Εθνική οικονομία».

Ο κύριος Σπύρος Μανωλόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Space Hellas και Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΕ, τόνισε: «Οι ευκαιρίες και στους δύο τομείς άμυνας και διαστήματος είναι πολλές. Εξαιρετικά σημαντικός είναι πλέον και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ενόπλων δυνάμεων και σε επίπεδο λειτουργείας, δομών, διαδικασιών και διοίκηση. Αυτό δίνει νέες δυνατότητες και στο πως λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτό τον τομέα και με επενδύσεις». Συνεχίζοντας στην τοποθέτηση του ο κύριος Μανωλόπουλος ανέφερε «Όσον αφορά στο διάστημα τρέχουν προγράμματα μέσα από τα οποία μπορούν να ωριμάσουν προϊόντα και υπηρεσίες και να ενισχυθεί σημαντικά και η ελληνική ψηφιακή αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα θα συμβάλει, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν στο εξωτερικό αυξάνοντας το διεθνές αποτύπωμα τους. Έχουμε και καλά μυαλά και τεχνογνωσία, ώστε να γίνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί διεθνώς».

