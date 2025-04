Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του παρουσία και τη σημαντική του συνεισφορά στον χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ και των χορηγιών, αποσπώντας επτά βραβεία στα Sports Marketing Awards 2025 και ένα βραβείο στα Sponsorship Awards 2025. Η στρατηγική που ακολουθεί, οι καινοτόμες δράσεις και η προσήλωσή του στις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του Ομίλου αναγνωρίστηκαν στους δύο κορυφαίους θεσμούς αξιολόγησης, επιβραβεύοντάς τον ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Οι στοχευμένες δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων απέφεραν συνολικά 8 διακρίσεις:

GOLD – Environmental & Sustainability Sponsorship

GOLD – Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing

GOLD – Best Sponsorship Integration

GOLD – Most Innovative Use of Content Creators & Influencers

SILVER – Best CSR Campaign / Activity

SILVER – Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Organization

SILVER – Best New Sponsorship

BRONZE – Best Sports-Related CSR Campaign / Activity

Η συμμετοχή του Ομίλου στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις Navarino Challenge και Santorini Experience ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη σταθερή του δέσμευση στην προώθηση θεμελιωδών αξιών όπως ο αθλητισμός, η βιωσιμότητα και η κοινωνική υπευθυνότητα. Μέσα από μια συνεκτική και καινοτόμο στρατηγική χορηγιών, ο Όμιλος ενίσχυσε ουσιαστικά τη σύνδεση του με τον αθλητισμό, εδραιώνοντας τη θέση του ως υποστηρικτής της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Η Μάιρα Πασσιά, Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η δέσμευσή του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στη βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μέρος της στρατηγικής μας, αλλά πυλώνας της ταυτότητάς μας. Η πολυβραβευμένη παρουσία μας στα Sports Marketing & Sponsorship Awards 2025 επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας δέσμευση στον αθλητισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από ουσιαστικές και καινοτόμες δράσεις με θετικό αποτύπωμα. Η αναγνώριση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και στρατηγικών συνεργειών με ανθρώπους και φορείς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους μας: την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον Παύλο Καγιαλή, τον Δημήτρη Παπανικολάου, τον Θανάση Χούντρα, την Ελένη Γερουλάνου, καθώς και τους οργανισμούς και πρωτοβουλίες Library4all, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Volunteers και Humanity Greece, που με την αυθεντικότητα και το όραμά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία των δράσεών μας. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους μας. Και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε – με συνέπεια, συνεργασία και έμπνευση.»

Η παρουσία του Ομίλου σε δύο από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία ανάδειξης των αξιών που πρεσβεύει. Μέσα από βιωματικές εμπειρίες και ενεργό συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απέδειξε ότι δεν ακολουθεί τις τάσεις, αλλά διαμορφώνει πρότυπα, υπηρετώντας με συνέπεια τις αξίες της ομαδικότητας, της συμμετοχής, του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

