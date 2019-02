Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που απέστειλε ο Πρόεδρος του European Association of Guarantee Institutions (AECM), κ. Bernhard Sagmeister, συνεχάρη το ΤΜΕΔΕ για τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ετήσιου Απολογισμού και ειδικότερα σε σχέση με την αύξηση του κεφαλαίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που χορηγήθηκε μέσω εγγυητικών. Εξέφρασε δε τη χαρά του για το γεγονός ότι το Ταμείο αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας μέλος του AECM, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ψηφιοποίησης. "Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης που παρέχετε είναι πολύ υψηλής ποιότητας", τόνισε, κάνοντας γνωστό ότι "φέτος θα είναι χρονιά ψηφιοποίησης για τον Οργανισμό". Όπως είπε: "αισθάνομαι πολύ περήφανος, που έχουμε ένα τόσο έμπειρο μέλος ανάμεσά μας, που είναι πολύ δραστήριο στην παροχή εγγυητικών με ψηφιακό τρόπο".

