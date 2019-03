Παγκόσμια αναγνώριση για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και για τον τεχνικό κόσμο της χώρας μας, αποτελεί η βράβευση από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Μηχανικών (ASCE - American Society of Civil Engineers) του έργου μελέτης και κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Πάτρα (Ολυμπία Οδός).

