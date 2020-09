Καλλιτσάντσης(Ελλάκτωρ): Εξακολουθούν να υπάρχουν οι παθογένειες που «φρενάρουν» τις επενδύσεις

Στην αναγκαιότητα των επενδύσεων, η πρόοδος των οποίων ωστόσο είναι δυσανάλογα μικρή, στάθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, μιλώντας στο 24ο Συνέδριο του Economist «Roundtable with the Government of Greece».