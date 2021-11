Η Πρωτοχρονιά 2021 έφτασε με το 2ο ψηλότερο κτίριο της Αττικής να στολίζει γιορτινά τον Δήμο Πειραιά, φέγγοντας ως φάρος, αλλά και ως κτίριο - ορόσημο στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τον Μάιο 2021, η καρδιά του κτιρίου γέμισε πάλι από φως, αυτή τη φορά μέσα από το ψηφιακό gallery walk See the Light στο εσωτερικό του Πύργου, και μια φαντασμαγορική πλοήγηση ανάμεσα σε 24 εικόνες - εκθέματα.

Στις 20 Οκτωβρίου 2021, το φως επέστρεψε για να μας ζεστάνει με την διπλή επιβράβευση που έλαβε ο Πύργος Πειραιά στα Event Awards μετά από αξιολόγηση 28 κορυφαίων και καταξιωμένων εκπροσώπων της επικοινωνίας, του Marketing, του Consulting, αλλά και θεσμικών φορέων.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν για έκτη συνεχή χρονιά από το Marketing Week της BOUSSIAS και αναδεικνύουν τα πιο δημιουργικά και καινοτόμα έργα στον χώρο των εκδηλώσεων.

Η YARD event agency απέσπασε για τον Πύργο Πειραιά:

Gold Award στην κατηγορία Lighting Design για το χριστουγεννιάτικο «Illumination of the Tower of Piraeus 2020»

Bronze Award στην κατηγορία Έκθεση για το ψηφιακό installation & walk, «See the Light».

Η σημαντική αυτή βράβευση ενισχύει την αξία δημιουργίας βιωματικών δράσεων από την Piraeus Tower ΑΕ, οι οποίες αλληλεπιδρούν με την τοπική κοινωνία, αλλά και στηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να εδραιωθεί δυναμικά ο Πειραιάς στον κοινωνικό χάρτη της Αττικής και της Αθηναϊκής ριβιέρας.

Η έκθεση “See the Light” και η χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Πύργου υλοποιήθηκαν σε συνεργασία του Δήμου Πειραιά με την Piraeus Tower ΑΕ.

H εταιρεία Piraeus Tower ΑΕ συγχαίρει θερμά την YARD αλλά και όλους τους συντελεστές σχεδιασμού & υλοποίησης των 2 events!

Ιδέα - Καλλιτεχνική Επιμέλεια των 2 events: YARD event agency, Piraeus Tower Lighting Design, Μελέτη και υλοποίηση φωτισμού για Festive Illumination: Γιώργος Τέλλος – Artic Design @georgetellos, Συμμετέχοντες Φωτογράφοι (See the Light): Αλέξανδρος Γρυμάνης, Ανδρέας Τζινιόλης, Άρης Κατσιγιάννης, Γιώργος Διαμαντής, Γιώργος Καπλανίδης, Διονύσης Ανδριανόπουλος, Αναστασία Διακόνου (βοηθός φωτογράφου), Διονύσης Κούτσης, Έφη Γούση, Ηλίας Ντζόιδος, Θανάσης Γάτος, Θοδωρής Μάρκου, Κική Παπαδοπούλου, Κοσμάς Κουμιανός, Μάριος Θεολόγης, Μάριος Σαγιάς, Νικόλας Μάστορας, Νίκος Βαρδακαστάνης, Νίκος Δανιηλίδης, Νίκος Χατζηφώτης, Πάνος Γεωργίου, Παντελής Ζερβός, Ρία Μορτ, Σπύρος Χαμάλης, Φάνης Παυλόπουλος, Concept & Curation: Όλγα Μαυροειδή, Executive Production: Δημήτρης Αλεξόπουλος, Project Management: Αγγέλικα Γιαννοπούλου, Creative Coordination: Απόστολος Γεωργιάδης, 3D Video Creation: XSquare DesignLab