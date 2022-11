Την πολυπληθέστερη εθνική συμμετοχή με 60 εταιρείες, σε συνολική επιφάνεια 1.650 τ.μ. διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) στη Διεθνή έκθεση «THE BIG 5», η οποία θα πραγματοποιηθεί για 43η χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο Dubai World Trade Centre στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, από 05 έως 08 Δεκεμβρίου 2022.

Η Ελλάδα θα δώσει για ακόμη μια φορά, δυναμικό παρών στη σημαντικότερη έκθεση στον κλάδο των δομικών υλικών και κατασκευών στη Μ. Ανατολή. Η φετινή συμμετοχή αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και την παρουσία στη διοργάνωση του 2019, όπου η χώρα μας είχε αναδειχθεί 2η σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 5η σε παγκόσμιο. Οι ελληνικές εταιρίες, θα έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τα προϊόντα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να προβάλλουν την εγχώρια τεχνογνωσία και τεχνολογία σε ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών και επιχειρηματιών απ’ όλο τον κόσμο.

Η THE BIG 5 συγκεντρώνει και προβάλλει τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα των κατασκευών, προωθώντας δομικά υλικά (δόμηση, μόνωση, οδοποιία, κατασκευές), μάρμαρα, υλικά επεξεργασίας μαρμάρων, κεραμικά, τεχνολογία κλιματισμού (ψύξη – θέρμανση) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, ηλιακών συστημάτων, προϊόντα μεταλλουργίας και υαλουργίας, μπάνια, προϊόντα ξύλου (πόρτες – κουφώματα – πατώματα, ειδικές κατασκευές ), ηλεκτρολογικό υλικό, εξοπλισμό αεροδρομίων, καλώδια, ηλεκτρικά μηχανήματα, τεχνολογία υδάτων & περιβάλλοντος (πισίνες, σιντριβάνια, προστασία περιβάλλοντος, είδη ύδρευσης, άρδευσης), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα λειτουργήσει ειδικός χώρος για την προβολή του κλάδου του Ελληνικού Μαρμάρου. Αυτή η πρωτοβουλία της Enterprise Greece είναι σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας – Θράκης (ΣΕΜΜΘ), με σκοπό τη στοχευμένη προώθηση του Ελληνικού Μαρμάρου στο εξωτερικό, σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό πλάνο του κλάδου.

Επίσης, η χώρα μας για 3η συνεχόμενη χρονιά, θα έχει τη μεγαλύτερη εθνική παρουσία στον χώρο Startup City της έκθεσης, με τη συμμετοχή 10 ελληνικών Startups, οι οποίες θα επιδείξουν καινοτόμες τεχνολογίες της βιομηχανίας δομικών υλικών και κατασκευών.

Τέλος, η Ελλάδα θα έχει παρουσία και στην έκθεση-συνέδριο «EVERYTHING ARCHITECTURE», η οποία διοργανώνεται για πρώτη χρονιά από την διοργανώτρια εταιρία DMG.

Παράλληλα, με την «THE BIG 5» και στον ίδιο εκθεσιακό χώρο θα διεξαχθούν οι εκθέσεις: The Big 5 Heavy, Middle East Concrete, HVAC R Expo Dubai, The Big 5 Solar, Urban Design & Landscape Expo, Middle East Stone, , Everything Architecture καθώς και η συμμετοχή Start ups εταιριών στο Startups City. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί και ψηφιακά, για τις συμμετέχουσες εταιρίες που θα το επιλέξουν.