Η κα Μαρία Αρτίκη , Υπεύθυνη Marketing & Επικοινωνίας των OK Anytime Market δήλωσε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το διαδικτυακό μας «σπίτι», χάρη στην συνεργασία με την Touchpoint Strategies, έγινε μοντέρνο και φιλικό, κάτι που αποτελεί και φιλοσοφία της εταιρείας. Η Touchpoint Strategies κατάφερε με έναν πολύ δημιουργικό και φιλικό προς τον χρήστη website, να παρουσιάσει τις δραστηριότητες της εταιρείας μας με έναν δυναμικό και ολοκληρωμένο τρόπο»

More in this category: