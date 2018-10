Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική διοργάνωση είναι, αυτή τη στιγμή, η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στον κόσμο, με 36.651 συμμετοχές για το 2017.

Η Ζωή Δουζένη, Executive Vice President της Data Communication, σημείωσε: «Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύσσουμε, συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην εθελοντική προσφορά. Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία του κοινωνικού μηνύματος του Race for the Cure®, της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, τρέξαμε μια ακόμα φορά στον σημαντικό αυτό αγώνα. Στόχος μας ήταν να διαδώσουμε σε ακόμα περισσότερο κόσμο την αξία της πρόληψης για τη διασφάλιση της υγείας μας, μέσα από μία συλλογική ενέργεια που ενίσχυσε, παράλληλα, την ομαδικότητα που χαρακτηρίζει την εταιρεία και τα στελέχη μας».

Η Data Communication συμμετείχε στο 10ο Greece Race for the Cure ® , την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στηρίζοντας το έργο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

