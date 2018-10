Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Gartner Inc., ενώ η αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η πιθανότητα για εμπορικούς “πολέμους” εξακολουθούν να παίζουν ρόλο στις προοπτικές για δαπάνες ΤΠΕ, η παγκόσμια δυναμική της τεχνολογίας δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για αισιόδοξες προβλέψεις. Οι αναλυτές της εταιρείας, όπως αναφέρει το sepe.gr, υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας δαπάνης για ΤΠΕ θα προέλθει από μια σειρά επιμέρους τομέων, όπως η χρήση των υπηρεσιών cloud, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για ψηφιακό μετασχηματισμό.

