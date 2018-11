Συγκεκριμένα, με τη λύση “Intrallect Banking”, οι τράπεζες μπορούν να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά τους έξοδα, να διαφοροποιηθούν στην αγορά προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και να προσφέρουν αξεπέραστη εμπειρία στους πελάτες τους. Όλα αυτά μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί και παραμετροποιηθεί σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αρμενίας. Η εν λόγω ολοκληρωμένη Digital Core banking λύση έχει βασική ειδοποιό διαφορά την δυνατότητα Digital 360 που συνοψίζεται στα εξής: τη Digital Outside υπηρεσία, η οποία έρχεται να βελτιώσει την ψηφιακή εμπειρία των πελατών, και τη Digital Inside που αφορά στην καλύτερη λειτουργική απόδοση του οργανισμού.

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών και IT συστημάτων και λύσεων, και η Intellect Design Arena, παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας για τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρηματοοικονομικές εφαρμογές, ανακοίνωσαν τη λύση “Intrallect Banking”, μια νέα πρόταση βασιζόμενη στην τεχνολογία cloud, η οποία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες ψηφιοποίησης των εμπορικών τραπεζών της Αρμενίας με τον πιο ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.

