Η PeopleCert, κορυφαίος οργανισμός διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων, με παγκόσμια εμβέλεια -διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες- εμπιστεύθηκε τη λύση Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure, της Data Communication για την ψηφιακή της αναβάθμιση.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η PeopleCert στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών της διαδικασιών για την καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση του εκτεταμένου δικτύου πελατών της. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η PeopleCert διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τη διαδικασία εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων σ’ ένα ευρύ και διεθνώς αναγνωρισμένο portfolio 500 προγραμμάτων πιστοποίησης σε τομείς όπως η Πληροφορική, το Project Management και η Γλωσσομάθεια. Είναι δε, συμβεβλημένη με 10.000 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως και έχει 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες.

Με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου να ανέρχεται στο 40%, είναι σαφές ότι οι ανάγκες παρακολούθησης και διαχείρισης των λειτουργιών του Ομίλου αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Στόχοι του έργου τέθηκαν η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του Ομίλου μέσα από μία προηγμένη επιχειρηματική διαχείριση που θα λειτουργεί στο Microsoft Azure, καθώς και η αδιάλειπτη διασύνδεσή της με όλα τα κέντρα πιστοποίησης του Ομίλου σε επίπεδο επικοινωνιών και συναλλαγών, ασχέτως του καναλιού επαφής που προέρχονται ή του πληροφοριακού συστήματος που καταγράφονται (Passport, Eliss, CRM, Master Data Hub). Παράλληλα, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός και η διαχείριση πολυεταιρικότητας και πολυνομισματικότητας σε μία κοινή βάση δεδομένων, η οικονομική διαχείριση με βάση τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα, καθώς και η διαχείριση πολύπλοκων τιμολογιακών πολιτικών εντός μίας ενιαίας λύσης ERP, που ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της PeopleCert. Τέλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση τέθηκε η ομογενοποίηση των διαδικασιών του Ομίλου PeopleCert αποσκοπώντας σε ενιαία παρακολούθηση και την εξαγωγή ολοκληρωμένων στατιστικών.

Με την υλοποίηση του έργου από την Data Communication, Microsoft Gold Partner, διασφαλίστηκε τόσο η βελτιστοποίηση των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών του Ομίλου όσο και η διασύνδεση με συστήματα τρίτων, αξιοποιώντας την εμπειρία και το σύνολο των βέλτιστων πρακτικών της Data Communication σε έργα Microsoft Dynamics NAV, τα οποία υλοποιήθηκαν σε πολυεταιρικούς ομίλους ή ανεξάρτητες εταιρείες.

Με την αξιοποίηση της λύσης Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure, η PeopleCert θα μπορεί να εξάγει ενοποιημένες, ομιλικές, στατιστικές αναφορές και αποτελέσματα και να επωφελείται από μία ενιαία οικονομική και εμπορική πληροφόρηση του Ομίλου. Το νέο ERP θα αποτελεί το κύριο εργαλείο Reporting, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική κάθε πελάτη και κάθε χώρας, καλύπτοντας, παράλληλα, πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισης του Ομίλου με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ήδη πετύχει σημαντική μείωση των λειτουργικών της δαπανών, επωφελούμενη από την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την ενοποιημένη διαχείριση των πιστοποιήσεων, μέσα από τη δημιουργία διεπαφών και επικοινωνίας με τα ετερογενή συστήματα της PeopleCert.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, ο CFO της PeopleCert, Γιώργος Γιαννέτσος, δήλωσε: «Στην PeopleCert αναζητούμε διαρκώς πρωτοπόρες και άρτιες τεχνολογικά λύσεις που βελτιώνουν, όχι μόνο την εταιρική, αλλά και την ομιλική καθημερινότητά μας. Το Microsoft Dynamics NAV- InnovEra της Data Communication προσφέρει πλήρη αυτοματοποίηση και ενοποίηση της διαχείρισης των πιστοποιήσεών μας σε περισσότερα από 10.000 εξεταστικά κέντρα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού μας κόστους. Έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα!».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Data Communication, Παναγιώτης Βασιλειάδης, δήλωσε: «Τι πιο απαιτητικό από το να πιστοποιηθείς για τη λύση σου από τον ίδιο τον πελάτη; Απαντήσαμε θετικά σε ακόμη μία δυνατή πρόκληση για την ομάδα μας. Ευχαριστούμε την PeopleCert για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει για ένα έργο παγκοσμίου εμβέλειας!»