Η Liknoss διαθέτει εξειδίκευση στα συστήματα διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τα οποία και ξεκίνησε το 2000, φέρνοντας μία σειρά από καινοτομίες στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο (ενιαία διανομή, web/mobile sales, automatic fare quotation, συνδυασμός με τουριστικές υπηρεσίες QR code, άυλο εισιτήριο, διαχείριση πιστωτικών ορίων κ.α.). Διατηρώντας μια σταθερή και συνεπή πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της, η Liknoss ως FORTH crs διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της στους τομείς του τουρισμού, των σιδηροδρομικών και λεωφορειακών μεταφορών, της ψυχαγωγίας και του ελέγχου πρόσβασης λιμένων με λύσεις που επιτρέπουν τον συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτει.

Liknoss θα είναι πλέον η εταιρική επωνυμία της FORTH crs και με αυτή η εταιρεία συνεχίζει την πορεία της, για την υλοποίηση του στόχου της, που δεν είναι άλλος από την διατήρηση της ηγετικής της θέσεως στην Ελληνική αγορά και την εξέλιξη και εδραίωση της στη διεθνή αγορά ως τον πλέον σημαντικό «παίχτη» στην διαχείριση εισιτηρίων και θέσεων για κάθε επίγεια μεταφορά.

Με νέα εταιρική επωνυμία και ταυτότητα εισέρχεται δυναμικά η FORTH crs στη νέα εποχή της, μετά τη μετάβαση της ιδιοκτησίας της στην Liknoss Holding S.A. και την ένταξη της στο διεθνή όμιλο της North Star.

