Ο Βασιλόπουλος Φώτης, Οικ. Δ/ντης της Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Η Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης αποτελεί πρότυπο Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Στο πλαίσιο της υψηλής ποιότητας που πρσφέρουμε στους ασθενείς μας, εμπιστευτήκαμε την Data Communication , πολύτιμο συνεργάτη στην ψηφιακή μας αναβάθμιση, για πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών μας, πλήρως εναρμονισμένη με το εκάστοτε φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, άμεση και to the point πληροφόρηση, καθώς και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων μας σε κάθε επίπεδο».

